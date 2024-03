Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming, partita valida per la ventiquattresima giornata della Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo e compagni vogliono riscattare l’eliminazione ai quarti di finale della Champions League asiatica consolidando il secondo posto in campionato, visto che la capolista Al Hilal sembra ormai imprendibile con i suoi 12 punti di vantaggio. La formazione di casa, che conta tra le sue file Frank Kessie, proverà a riaprire il discorso secondo posto, distante ora sei punti.

Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

Al Ahli Al Nassr si terrà allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, venerdì 15 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Tra queste anche il match tra Al Ahli e Al Nassr, che sarà visibile in chiaro. A trasmetterla sarà La7d, l’emittente di proprietà di Urbano Cairo.

Il canale La7d è visibile sul digitale terreste al canale 29, mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Saudi Pro League sintonizzandosi semplicemente sul 5029. Mentre per chi preferisse lo streaming, c’è la possibilità di sintonizzarsi su La7d accedendo al sito ufficiale del canale.