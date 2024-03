Violate le regole sui media: la UEFA apre un procedimento su De Laurentiis

Non soltanto la Lega Serie A. Anche la UEFA ha deciso di muoversi nei confronti del patron e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona ha negato a Sky l’intervista al calciatore Matteo Politano. Il numero uno degli azzurri rischia ora una squalifica e una multa da parte della Federcalcio europea.

Nei confronti di De Laurentiis, l’UEFA ha aperto un provvedimento disciplinare in relazione a quanto previsto dall’articolo 11.2.b. dopo l’aggressione al cameraman della pay-tv di Comcast (successiva allo stop all’intervista di Politano) per aver violato le regole sui media e nello specifico per «violazione delle regole basilari di decente condotta».

Il rapporto di De Laurentiis con le emittenti è quantomeno complicato durante questa stagione. Il patron del Napoli si è scontrato di recente proprio con DAZN – titolare dei diritti tv della Serie A –, dichiarando di non voler più avere rapporti con la piattaforma. Per le mancate interviste il Napoli ha già ricevuto una doppia sanzione da 100mila euro l’una.