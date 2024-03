Youth League, Milan ai quarti di finale: il tabellone della competizione

Insieme alla Champions League, anche la Youth League è arrivata alla sua fase finale. La competizione è dedicata alle formazione Primavera Under 19 delle migliori società europee.

Tabellone Youth League – Le squadre partecipanti

La competizione ricalca la fase a gironi della massimo torneo continentale per club, con le stesse 32 formazioni divise negli stessi otto gironi. Insieme a loro, però, in un percorso chiamato “playoff vincitori” ci sono le squadre che hanno vinto i rispettivi 32 campioni nazionali giovanili delle federazioni posizionate più in alto nel ranking la cui squadra senior non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League. Per l’Italia questa è il Lecce, vincitore del campionato Primavera 1. Se la squadra senior di un club campione nazionale giovanile si è qualificata per la fase a gironi della Champions League, il suo posto nel percorso campioni viene occupato dalla squadra campione nazionale giovanile che occupa il posto successivo nel ranking.

Tabellone Youth League – Gli otto gironi

Come detto, qui si trovano le 32 squadre che hanno ottenuto il pass grazie alla qualificazione delle formazioni senior in Champions League. E anche gli otto gironi sono gli stessi della massima competizione europea. Per l’Italia, quindi, ci sono Napoli, Lazio, Inter e Milan. Il passaggio agli ottavi, però, è garantito solamente alla prima classificata, mentre la prima dovrà disputare gli spareggi con una delle otto formazioni uscite dal percorso “playoff vincenti”

Gruppo A

Copenhagen 13 Bayern Monaco 12 Manchester United 6 Galatasaray 4

Gruppo B

Lens 13 PSV 9 Siviglia 7 Arsenal 4

Gruppo C

Real Madrid 14 Braga 12 Napoli 4 Union Berlino 3

Gruppo D

Real Sociedad 14 Inter 7 Benfica 6 Salisburgo 4

Gruppo E

Feyenoord 13 Atletico Madrid 12 Lazio 5 Celtic 4

Gruppo F

Milan 12 Borussia Dortmund 10 Newcastle 7 PSG 6

Gruppo G

Manchester City 14 Lipsia 11 Crvena Zvezda 4 Young Boys 4

Gruppo H

Porto 15 Barcellona 15 Shakhtar Donetsk 6 Anversa 0

Tabellone Youth League – Playoff vincitori

La competizione, per la prima fase, si sdoppia con un percorso dedicato ai vincitori dei primi 32 campionati nazionali di categoria presenti nel ranking. Qualora i campioni nazionali sono già qualificati alla fase a gironi, il suo posto viene preso dalla vincitrice nazionale del campionato che segue nel ranking. Per l’Italia, a questa fase partecipa il Lecce, vincitore del Primavera 1.

PRIMO TURNO

Rukh Lviv (Ucraina)-Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) 1-1; 3-1

(Ucraina)-Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) 1-1; 3-1 Famalicao (Portogallo)- Midtjylland (Danimarca) 2-2; 0-0 (7-6 d.c.r.)

(Danimarca) 2-2; 0-0 (7-6 d.c.r.) Lech Poznan (Polonia)- Nantes (Francia) 1-1; 0-0 (2-4 d.c.r.)

(Francia) 1-1; 0-0 (2-4 d.c.r.) Malmo (Svezia)- HJK (Finlandia) 1-4; 2-1

(Finlandia) 1-4; 2-1 Molde (Norvegia)-Hamilton (Scozia) 3-0; 2-4

(Norvegia)-Hamilton (Scozia) 3-0; 2-4 AZ Alkmaar (Olanda)-Klaipedos (Lituania) 12-0; 2-0

(Olanda)-Klaipedos (Lituania) 12-0; 2-0 Sparta Praga (Rep. Ceca)-Maccabi Haifa (Israele) 1-1; nd

(Rep. Ceca)-Maccabi Haifa (Israele) 1-1; nd Paphos (Cipro)- Zilina (Slovacchia) 0-1; 0-5

(Slovacchia) 0-1; 0-5 Gent (Belgio)- Basilea (Svizzera) 0-1; 0-2

(Svizzera) 0-1; 0-2 Dinamo Zagabria (Croazia)-Istanbul Basaksehir (Turchia) 2-1; 3-1

(Croazia)-Istanbul Basaksehir (Turchia) 2-1; 3-1 Gabala (Azerbaigian)-Puskas Akademia (Ungheria) 1-1; 1-0

(Azerbaigian)-Puskas Akademia (Ungheria) 1-1; 1-0 Olympiakos (Grecia)-Lecce (Italia) 3-1; 3-1

(Grecia)-Lecce (Italia) 3-1; 3-1 Maribor (Slovenia)- Mainz (Germania) 0-2; 1-1

(Germania) 0-2; 1-1 Dinamo Minsk (Bielorussia)-Ludogorets (Bulgaria) 0-1; 2-0

(Bielorussia)-Ludogorets (Bulgaria) 0-1; 2-0 Turan (Kazakistan)- Sheriff Tiraspol (Moldavia) 0-1; 0-5

(Moldavia) 0-1; 0-5 Univ. Craiova (Romania)-Partizan Belgrado (Serbia) 0-1; 0-4

SECONDO TURNO

Rukh Lviv (Ucraina)- Midtjylland (Danimarca) 2-2; 0-10-4; 1-0

(Danimarca) 2-2; 0-10-4; 1-0 Nantes (Francia)-HJK (Finlandia) 1-0; 1-1

(Francia)-HJK (Finlandia) 1-0; 1-1 Molde (Norvegia)- AZ Alkmaar (Olanda) 3-4; 0-2

(Olanda) 3-4; 0-2 Sparta Praga (Rep. Ceca)- Zilina (Slovacchia) 2-2; 4-4 (4-2 d.c.r.)

(Slovacchia) 2-2; 4-4 (4-2 d.c.r.) Basilea (Svizzera)-Dinamo Zagabria (Croazia) 2-0; 0-0

(Svizzera)-Dinamo Zagabria (Croazia) 2-0; 0-0 Gabala (Azerbaigian)- Olympiakos (Grecia) 0-3; 0-4

(Azerbaigian)- (Grecia) 0-3; 0-4 Mainz (Germania)-Dinamo Minsk (Bielorussia) 1-1; 2-1

(Germania)-Dinamo Minsk (Bielorussia) 1-1; 2-1 Sheriff Tiraspol (Moldavia)-Partizan Belgrado (Serbia) 2-0; 2-5

Tabellone Youth League – La fase a eliminazione diretta

La fase a eliminazione diretta si sviluppa in gare secche con semifinali e finali che si giocheranno in un’unica sede, quella dello Stadio Colovray nella città svizzera di Nyon, sede della UEFA.

PLAYOFF

Basilea- Bayern Monaco 0-2

Partizan Belgrado- Braga 0-2

Olympiakos -Inter 0-0 (6-5 d.c.r.)

-Inter Zilina -Borussia Dortmund 2-1

-Borussia Dortmund Nantes -Siviglia 3-3 (3-2 d.c.r.)

-Siviglia Mainz -Barcellona 2-2 (6-5 d.c.r.)

-Barcellona Midtjylland- Lipsia 1-1 (2-4 d.c.r.)

AZ Alkmaar-Atletico Madrid 1-0

OTTAVI DI FINALE

Bayern Monaco -Feyenoord 3-2

-Feyenoord Olympiakos -Lens 2-2 (4-2 d.c.r.)

-Lens Salisburgo- Nantes 0-1

Zilina- Copenhagen 1-1 (2-4 d.c.r.)

Mainz -Manchester City 2-1

-Manchester City AZ Alkmaar- Porto 1-1 (3-4 d.c.r.)

Milan -Braga 2-2 (4-2 d.c.r.)

-Braga Real Madrid-Lipsia 2-0

QUARTI DI FINALE

Bayern Monaco- Olympiakos 1-3

Nantes -Copenhagen 3-3 (5-4 d.c.r.)

-Copenhagen Mainz-Porto, mercoledì 13 marzo ore 18.00

Milan-Real Madrid, mercoledì 13 marzo ore 16.00

SEMIFINALI