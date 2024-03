Youth League, Milan Real Madrid in streaming gratis: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo per vedere Milan Real Madrid Youth League in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 16.00.

Dopo la vittoria contro il Braga ai calci di rigore, i giovani rossoneri di Ignazio Abate sfidano per la prima volta nella storia i pari età del Real Madrid, in quello che si può considerare il derby d’Europa fra le due società che hanno vinto di più in campo internazionale. In palio ci sono i quarti di finale di Youth League con la vincente che incontrerà una fra Porto e Mainz.

Milan Real Madrid Youth League in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

Tutto pronto dunque per la partita che potrebbe portare i rossoneri alle semifinali. I ragazzi di Abate sono reduci da una sconfitta contro il Verona in campionato, che ha fatto scivolare la squadra rossonera fuori dalla zona playoff dopo alcuni risultati deludenti.

Sarà possibile guardare Milan-Real Madrid, sfida valida per i quarti di finale di Youth League, su Sky Sport Uno (canale 201), e anche in streaming su UEFA Tv (la piattaforma streaming della Federcalcio europea). Inoltre, anche su Milan Tv (disponibile per gli abbonati DAZN) e sull’app ufficiale del Milan.