Quanti punti servono per il 5° posto Champions? La media dal 2013/14 a oggi

Quanti punti servono all’Italia per conquistare un posto aggiuntivo nella fase a gironi della nuova edizione della Champions League? La domanda sta appassionando i tifosi, dal momento in cui attualmente le performance dei club di Serie A nelle coppe europee sono state le migliori e stanno consegnando all’Italia il primo posto nel ranking per Paesi della stagione in corso.

Se la classifica sarà la stessa anche a fine stagione, la Serie A potrà contare su un posto aggiuntivo nella prossima edizione del torneo. A partire dal 2024/25, la Champions League rivoluzionerà infatti il proprio format, aprendo le porte a 36 club (contro gli attuali 32) e assegnando due dei posti aggiuntivi alle Federazioni che avranno realizzato le migliori performance nella stagione precedente.

Quanti punti servono per il quinto posto in Champions? La classifica attuale

In attesa del decisivo turno di coppe in programma questa settimana, la classifica attuale è la seguente:

Italia – 16.571 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 15.500 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 14.625 punti Francia – 14.416 punti Spagna – 13.437 punti Repubblica Ceca – 13.000 punti Belgio – 12.400 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 10.166 punti Olanda – 10.000 punti

Quanti punti servono per il quinto posto in Champions? La media dal 2013/14

Ma quanti punti serviranno per garantirsi almeno il secondo posto? Sulla base dei punti conquistati nelle ultime dieci stagioni dalle Federazioni che hanno chiuso al secondo posto in classifica, Calcio e Finanza ha stimato in 18,620 i punti mediamente necessari per posizionarsi almeno nelle due prime posizioni della graduatoria.

Negli ultimi dieci anni, il punteggio più basso sufficiente a conquistare almeno il secondo posto risale alla stagione 2016/17, quando l’Inghilterra conquistò 14,928 punti. Il più alto invece riguarda proprio l’Italia, e sono i 22,357 punti della stagione scorsa. Nel complesso, solamente una volta la seconda Federazione in classifica ha fatto registrare più di 20 punti.

Questo – considerando i 16,571 punti dell’Italia – significa che il traguardo è molto vicino e che già questo turno di coppe potrà rivelarsi decisivo per raggiungere l’obiettivo.