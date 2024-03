Lazio, Sarri verso le dimissioni: l’impatto dell’addio sui conti del club

Manca ancora l’ufficialità, ma secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Lazio, che ora dovrà decidere se accettare o meno questa decisione. Il tecnico dei biancocelesti ha deciso di lasciare la società dopo la sconfitta maturata nella serata di ieri in casa contro l’Udinese, la dodicesima in Serie A in questa stagione.

La Lazio si trova attualmente al nono posto in classifica, lontana 7 punti da un posto valido per le coppe europee e a 11 punti di distanza dal quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (8 punti invece qualora la Serie A conquistasse anche il quinto posto tramite il ranking per Paesi).

Ma come impatterà sui conti della Lazio l’addio di Sarri? Ricordiamo che le ipotesi di addio per un allenatore da un club sono generalmente due:

Dimissioni – in caso di dimissioni una società non è tenuta a corrispondere lo stipendio al tecnico uscente fino al termine del contratto;

– in caso di dimissioni una società non è tenuta a corrispondere lo stipendio al tecnico uscente fino al termine del contratto; Risoluzione consensuale – in caso di risoluzione consensuale, club e allenatore trovano un’intesa per mettere termine anticipatamente al contratto, verosimilmente con la corresponsione di una buonuscita (inferiore al resto dello stipendio ancora da corrispondere, in base agli anni di contratto residui);

– in caso di risoluzione consensuale, club e allenatore trovano un’intesa per mettere termine anticipatamente al contratto, verosimilmente con la corresponsione di una buonuscita (inferiore al resto dello stipendio ancora da corrispondere, in base agli anni di contratto residui); Esonero – in questo caso – a meno di condizioni in grado di fare scattare il licenziamento per giusta causa – l’allenatore viene pagato fino a scadenza o fino a quando non assume l’incarico presso un altro club.

Dalla relazione sulla semestrale della Lazio al 31 dicembre 2023 emerge che i costi per l’allenatore e i tecnici della prima squadra sono stati pari a 4,963 milioni di euro nei primi sei mesi. Ipotizzando la stessa somma nella seconda parte di stagione, il costo complessivo sarebbe stato pari a 9,926 milioni di euro fino al 30 giugno 2023.

In caso di dimissioni da parte di Sarri, la Lazio dovrebbe risparmiare intorno ai 2,9 milioni di euro fino al termine della stagione in corso. Tuttavia, Maurizio Sarri è presente anche nella voce ammortamenti con un valore netto a bilancio (legato alle commissioni all’agente per il rinnovo del contratto) che attualmente dovrebbe essere pari a circa 245mila euro.

Con l’addio anticipato la Lazio farebbe registrare una minusvalenza o in alternativa potrebbe optare per una svalutazione. Se così fosse, il risparmio complessivo (tra risparmio su stipendio e ammortamento ed eventuale minusvalenza) fino al termine della stagione sarebbe pari a 2,71 milioni di euro circa. Resterebbe poi da capire chi andrà a sostituire l’allenatore ed eventualmente quanto di questo risparmio verrebbe poi utilizzato per l’ingaggio del nuovo tecnico.