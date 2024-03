Ranking UEFA, obiettivo sorpasso: così il Milan può superare la Juve dopo 10 anni

Il Milan è riuscito a superare l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga per 4-2, accumulando così un discreto vantaggio in vista del ritorno in Repubblica Ceca. Il prossimo giovedì, oltre a consegnare potenzialmente ai rossoneri di Stefano Pioli il passaggio ai quarti, potrebbe garantire anche il sorpasso sulla Juventus nel ranking UEFA in vista della stagione 2024/25

Con i bianconeri fuori da ogni competizione europea quest’anno, il divario tra il Milan e i rivali si sta man a mano riducendo e nel ranking 2024/25, che non prevede nel conteggio UEFA la stagione 2019/20 (visto che si considerano le ultime cinque annate), si creerebbero le condizioni per il sorpasso dopo esattamente 10 anni in cui la Juve è sempre stata davanti ai rossoneri.

Ranking UEFA Milan Juve – La classifica attuale e la previsione per il 2024/25

Attualmente, dopo la gara di andata degli ottavi di Europa League, Milan e Juve sono divise da 24 punti. Un margine che sembra rassicurante, ma che nel computo per il ranking UEFA non lo è affatto. Infatti, come accennato in precedenza, ogni stagione nuova che inizia comporta la perdita dei punti accumulati sei stagioni addietro, quindi per il 2024/25 viene esclusa la 2019/20.

Proprio in virtù di ciò, la Juve perderà ben 22 punti, mentre il Milan zero, visto che quella fu la stagione in cui i rossoneri patteggiarono con la UEFA l’esclusione dalla Europa League per via delle violazioni del Fair Play Finanziario. Una situazione non lontana da quella vissuta dai bianconeri quest’anno con la Conference League, dopo il caso plusvalenze e manovre stipendi.

Ecco l’attuale classifica per Juve e Milan (con relativa posizione nella classifica generale):

17. Juventus – 80 punti

29. Milan – 56 punti

Al contrario, considerando la proiezione del ranking UEFA 2024/25 con l’eliminazione dei punti raccolti nel 2019/20, la situazione attuale sarebbe la seguente:

20. Juventus –58 punti

23. Milan – 56 punti

Un distacco di sole due lunghezze che potrebbe essere colmato già il prossimo giovedì. Infatti, se i rossoneri trovassero un pareggio in casa dello Slavia Praga centrerebbero la qualificazione ai quarti di finale. Questo risultato porterebbe al ranking della formazione di Pioli un punto per il pari e un punto per il raggiungimento del turno successivo, andando così a pari dei bianconeri. Con una vittoria in Repubblica Ceca, invece, il sorpasso si consumerebbe già il prossimo giovedì grazie ai due punti del successo che si sommerebbero a quello ottenuto per il passaggio ai quarti di finale.

I rossoneri non si trovano davanti alla Juventus dalla stagione 2013/14, quando vennero superati grazie alla cavalcata dei bianconeri fino alla finale di Champions di Berlino contro il Barcellona. Lì si passò da una situazione che vedeva il Milan davanti di 18 punti nel 13/14 a essere dietro di ben 12 nella stagione successiva. Il motivo? Juve in finale di Champions e rossoneri fuori da ogni competizione. Quello fu inoltre il primo di tre anni che vide il Milan fuori da ogni competizione UEFA per club.

Da lì inizio la scalata della Juventus che arrivò fino al quinto posto del ranking dopo la finale di Cardiff contro il Real Madrid nel 2016/17 proprio quando si concludeva l’astinenza da Europa del Milan, che dalla stagione successiva tornò a raccogliere punti, escludendo la già citata annata 2019/20 (a seguito dell’accordo con la UEFA per l’esclusione dall’Europa League).

Ma proprio alla fine della stagione 2018/19 ecco che il divario fra i bianconeri, saldi al 5° posto, e i rossoneri, scivolati nel frattempo al 78° posto, raggiungeva il suo massimo: ben 105 punti di differenza. Anche se in termini di posizioni l’anno successivo evidenziava un gap ancora più consistente. Juve saldamente quinta con il Milan 81° con 98 punti di distacco. Da lì una lenta risalita fino al potenziale sorpasso in vista del 2024/25.

Ranking UEFA Milan Juve – La situazione delle formazioni italiane impegnate nelle coppe

Questa invece la situazione delle formazioni italiane nel ranking UEFA, a partire dalla stagione 2024/25. La Roma sarà leader tra i club di Serie A, con l’Inter unica altra italiana in top 10 (a sinistra la posizione nella classifica generale):