Chi è Oliver Bearman, il pilota che sostituisce Sainz alla Ferrari

Chi è Oliver Bearman? In occasione del Gran Premio di Formula 1 in programma in Arabia Saudita, il 18enne pilota britannico sarà chiamato a sostituire Carlos Sainz sulla Ferrari SF-24. Lo spagnolo, dopo il malessere accusato nei giorni scorsi, dovrà essere operato per rimuovere l’appendicite e al suo posto andrà in pista il giovane pilota della Ferrari Driver Academy.

Bearman è impegnato nelle qualifiche e scenderà in pista nel weekend per un debutto decisamente emozionante. Nato a Chelmsford, una città nel sud-est dell’Inghilterra, Oliver Bearman è entrato a far parte della famiglia di Maranello nel 2021.

Chi è Oliver Bearman? La carriera del giovane pilota

Il pilota è salito sul kart per la prima volta all’età di otto anni in una gara di club, ma molto rapidamente ha iniziato a mostrare tutto il proprio talento. Un anno più tardi è finito nella top 5 del British Karting GP e ha conquistato il quarto posto tra i cadetti nel campionato nazionale. Nelle due stagioni successive ha vinto il Kartmasters British Grand Prix e si è laureato vicecampione tra i cadetti.

Nel 2019 è arrivato invece il successo in Coppa del Mondo nella classe Junior X30 a Valencia. Successivamente la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans. Nel 2021 ha vinto sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Dopo essere selezionato dalla Ferrari Academy, nel 2022 è iniziato un anno molto importante per Bearman che ha corso in Formula 3 con Prema e si è messo subito in luce dalla prima gara in Bahrain. Per lui è arrivata una vittoria, e ancora sette podi e un giro più veloce e a fine anno si è classificato terzo, a soli sette punti dal vincitore. A fine stagione è stato annunciato il suo passaggio in Formula 2, sempre con il team Prema.

Chi è Oliver Bearman? Lo stipendio del britannico

Lo stipendio di Bearman in Ferrari non è noto, ma è sicuramente lontano dalle cifre milionarie percepite dai piloti che abitualmente gareggiano in Formula 1. In media, lo stipendio per un pilota di Formula 2 come Bearman è difficile da stimare poiché varia notevolmente in base all’esperienza del pilota, al successo ottenuto e agli accordi di sponsorizzazione. Tuttavia, la maggior parte dei piloti in questa categoria guadagna tra i 90mila e 600mila euro all’anno.