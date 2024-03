Da Trincao a Gyokeres: gli stipendi dello Sporting Lisbona nel 2023/2024

È ormai da anni sulla ribalta europea, con apparizioni anche in Champions League, ma lo Sporting Lisbona di Ruben Amorin questa stagione prova a sognare di portare a casa un trofeo fra la Liga portoghese e l’Europa League.

Proprio nella competizione europea, i biancoverdi sembrano aver aperto un duello infinito con l’Atalanta, affrontata due volte nella fase a gironi e ora avversaria anche negli ottavi di finale, mentre in campionato sono al primo posto davanti alla coppia Benfica-Porto.

Stipendi Sporting Lisbona 2023 2024: acquisti e cessioni

Sul mercato, lo Sporting Lisbona ha sempre rappresentato una grande fucina di talenti che hanno poi preso il volo verso i top campionati europei e i migliori club d’Europa. Ovviamente in cambio di cospicue somme di denaro che hanno permesso alla società portoghese di investire ancora di più nel proprio scouting e settore giovanile, ma anche in sede di mercato con acquisti anche eccellenti.

Nel novero delle cessioni remunerative per i biancoverdi rientrano sicuramente anche quelle concluse nell’estate 2023 e che hanno visto salutare Manuel Ugarte, accasatosi al PSG per 60 milioni di euro, e il terzino del Tottenham Pedro Porro (40 milioni). Insieme a loro hanno salutato Lisbona, Chermiti, volato in Premier Legaue all’Everton per 12,5 milioni, Tiago Tomas (8 milioni dal Wolfsburg) e Arthur Gomez al Cruzeiro per 3 milioni. Oltre a loro è andato via, in prestito, Hector Bellerin al Betis.

Cessioni che hanno fruttato in totale 123,5 milioni di euro che hanno aiutato il mercato in entrata, che ha portato a un esborso complessivo 55 milioni per il mercato estivo e di 4,7 milioni per due giocatori arrivati nella finestra di gennaio. In estate sono approdati in Portogallo, il goleador Viktor Gyokeres, prelevato per 21 milioni dal Coventry City, Mortem Hjulmand dal Lecce per 18 milioni, Ivan Fresneda (seguito anche dal Milan) per 9 milioni dal Valladolid, e Trincao per 7 milioni dal Barcellona.

A gennaio sono stati acquistati, invece, Koba Koindrei dall’Estoril per 4 milioni e Rafael Pontelo, 20enne italo-brasiliano approdato dai portoghesi del Leixoes, per 700.000 euro.

Stipendi Sporting Lisbona 2023 2024: Trincao il più pagato

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):