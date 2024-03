Real Sociedad PSG streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Real Sociedad PSG streaming gratis. Il match è in programma martedì 5 marzo 2024, alle ore 21.00.

Le due squadre si trovano di fronte alla Real Arena di San Sebastien per affrontare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa di Imanol Alguacil Barrenetxea devono ribaltare il 2-0 dell’andata maturato nella sfida del Parco dei Principi, ma sono chiamati a invertire il senso di marcia che li ha visti protagonisti nelle ultime settimane con l’eliminazione in Coppa del Re e con un cammino in campionato che si è complicato dopo l’iniziale trend positivo, visto anche in Champions dove si sono qualificati al primo posto nello stesso girone dell’Inter. Dall’altra parte, invece i francesi hanno superato l’iniziale momento di difficoltà, che li ha visti qualificati per gli ottavi di finale e ora, invece, li vede a un passo dai quarti, nonostante il caso Mbappé che, dopo aver annunciato di lasciare Parigi a fine stagione a zero, è diventato una comparsa in Ligue 1 mentre Luis Enrique si affida a lui in Champions League.

Real Sociedad PSG streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Real Sociedad-PSG – in programma alle ore 21.00 di martedì 5 marzo 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

PSG Real Sociedad streaming gratis? Le formazioni

