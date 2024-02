Inter, nuova maglia speciale: ci sarà il logo delle Tartarughe Ninja

Dopo la jersey dedicata alla saga Transformers, Inter e Paramount+ tornano a celebrare l’unione tra calcio ed intrattenimento con una nuova collezione di maglie (Home, Away e Third) ispirata all’iconica serie Teenage Mutant Ninja Turtles.

La maglia home dedicata alle Ninja Turtles verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa e per l’occasione a San Siro saranno presenti quattro ospiti d’eccezione: i personaggi di Leo, Raph, Donnie e Mikey animeranno infatti il prepartita da bordocampo, nelle sale hospitality e accoglieranno i giocatori all’ingresso in campo per il riscaldamento. Per questa iniziativa verranno inoltre pubblicati dei contenuti esclusivi sui canali ufficiali del Club.

Il nuovissimo film di animazione originale Paramount+ Tartarughe Ninja – Caos Mutante, prodotto da Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures e diretto da Chris Yost e Alan Wan, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 1° marzo.

Leo, Raph, Donnie e Mikey, gli eroi amanti della pizza, si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nella Grande Mela.

La collezione Ninja Turtles Special Edition evolve ancora una volta la collaborazione tra Inter e Paramount+ ed unisce le passioni degli amanti di calcio, cinema e cartoon, intrecciando in modo sempre più profondo i mondi dello sport e dell’intrattenimento ed esaltandone la commistione.