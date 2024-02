Youth League, dove vedere Milan Sporting Braga in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Sporting Braga Youth League in tv e streaming. Il match è in programma mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 14.30.

Dopo un ottimo primo posto conquistato nella fase a gironi, il Milan torna in campo per gli ottavi di finale della Youth League. La formazione rossonera proverà a superare il turno per regalarsi una sfida contro il Lipsia o contro il Real Madrid. Anche tedeschi e spagnoli si affronteranno in questo turno.

Dove vedere Milan Sporting Braga Youth League in tv e in streaming? Come seguire la sfida in diretta

Tutto pronto dunque per la partita che potrebbe portare i rossoneri ai quarti di finale. I ragazzi di Abate sono reduci da un pareggio con l’Inter in campionato, un 1-1 che ha portato la firma di Francesco Camarda. Dopo un’ottima partenza in stagione, ora i rossoneri stanno cercando di mantenere il treno per i playoff Scudetto.

Sarà possibile guardare Milan-Sporting Braga, sfida valida per la Youth League, su Sky Sport Uno (canale 201), mentre l’incontro non sarà disponibile su UEFA Tv (la piattaforma streaming della Federcalcio europea).

Dove vedere Milan Sporting Braga Youth League in tv e in streaming? Le formazioni