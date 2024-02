Dove vedere Al Ettifaq Al Hilal tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ettifaq Al Hilal tv streaming, partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League.

La capolista, guidata dalle vecchie conoscenze della Serie A Koulibaly e Milinkovic-Savic, scende sul campo della formazione di Steven Gerrard per rispondere alla vittoria esterna dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Prima del fischio di inizio i punti di vantaggio sono diventati quattro, ma con un successo il vantaggio tornerebbe quello di sette punti, diventato così ampio dopo la vittoria dello scontro diretto di fine 2023.

Dove vedere Al Ettifaq Al Hilal tv streaming? Quando si gioca

Al Ettifaq-Al Hilal si terrà allo stadio Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam, lunedì 26 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Al Ettifaq Al Hilal tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Tra queste anche il match tra Al Ettifaq e Al Hilal, che sarà visibile in chiaro. A trasmetterla sarà La7d, il secondo canale dell’emittente che fa capo a Urbano Cairo, presidente di Torino e del colosso editoriale RCS.

Il canale La7d è visibile sul digitale terreste al canale 29, mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Saudi Pro League sintonizzandosi semplicemente sul 529. Mentre per chi preferisse lo streaming, c’è la possibilità di sintonizzarsi su La7d accedendo al sito ufficiale del canale.