Si è tenuto questa mattina il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24. Il torneo è arrivat così al primo e vero turno a eliminazione diretta che vede ben tre italiane in corsa. La testa di serie Atalanta e Milan e Roma che sono riuscite a superare lo scoglio degli spareggi.

Il sorteggio ha visto la partecipazione di 16 squadre: le otto qualificate come prime in classifica nei gironi, che sono teste di serie, e le otto vincitrice degli spareggi, che giocheranno la sfida di ritorno in trasferta. Nella prima urna c’è l’Atalanta, mentre Milan e Roma si trova nelle seconde otto.

Milan Slavia Praga biglietti Europa League – Le sfide degli ottavi

Questi gli accoppiamenti per gli spareggi dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma -Brighton

Roma-Brighton
Benfica-Rangers Glasgow

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona- Atalanta

Milan -Slavia Praga

Milan-Slavia Praga
Qarabag-Bayer Leverkusen

Milan Slavia Praga biglietti Europa League – Le date delle sfide

L’andata delle sfide è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 febbraio. Le vincenti degli otto confronti raggiungeranno i quarti di finale della manifestazione. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.

Milan Slavia Praga biglietti Europa League – Tutti i dettagli

La formazione di Stefano Pioli è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League, competizione che il club milanese non ha mai vinto nei suoi 124 anni di storia, anniversario appena festeggiato. La società rossonera ha già aperto la vendita degli tagliandi per la sfida di Europa League, che vedrà due fasi di vendita: una dedicata agli abbonati e quella libera.

Da venerdì 23 febbraio ore 17:00 a lunedì 26 febbraio ore 12:00, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti per transazione, a condizione che gli ulteriori biglietti aggiuntivi siano per altri abbonati. I prezzi sono elencati nella immagine sottostante. Per questa fase non sono disponibili tagliandi per il Terzo rosso laterale e il Terzo Blu.



Per quanto riguarda la vendita, questa parte dalle 15.00 di lunedì 26 febbraio fino ad esaurimento posti. I prezzi non sono ancora stati pubblicati, ma come di consueto dovrebbero essere più alti rispetto a quelli riservati per gli abbonati.

Per l’occasione, infine, la società rossonera ha deciso di riservare un’offerta esclusiva per i propri tifosi sotto i 16 anni con delle tariffe a loro dedicate in specifici settori dello stadio, ma con particolari condizioni: