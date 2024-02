Dove vedere River Plate Boca Juniors tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere River Plate Boca Juniors tv streaming, partita valida per la settima giornata del campionato argentino.

Dopo il passaggio del turno ai quarti di finale della Champions League asiatica, Cristiano Ronaldo e compagni provano a rimontare in campionato, dove sono a sette punti di distanza dalla capolista Al Hilal, anche lei nelle migliori otto del continente. Un’altra stracittadina di Riyadh per la formazione di Luis Castro che al Prince Faisal bin Fahd Stadium cercherà la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions in questo 2024.

River Plate Boca Juniors tv streaming? Quando si gioca

River Plate-Boca Juniors si terrà all’Estadio Monumentale di Buenos Aires, domenica 25 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

Dove vedere Estadio Monumental tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite del campionato argentino dono visibili in diretta in chiaro, grazie a Sportitalia che ha acquistato i diritti per trasmettere le migliori partite del paese sudamericano. Tra queste anche il match tra River Plate e Boca Juniors, che sarà visibile in chiaro e sarà trasmessa dall’emittente di proprietà di Michele Criscitiello.

Il canale Sportitalia è visibile sul digitale terreste al canale 60, mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Saudi Pro League sintonizzandosi semplicemente sul 5060. Mentre per chi preferisse lo streaming, c’è la possibilità di sintonizzarsi su Sportitalia accedendo al sito ufficiale del canaleo scaricando l’app ufficiale.

Ma non solo River-Boca, su Sportitalia ci sono altre tre partite nel fine settimana. Di seguito il programma completo:

Independiente-Racing (Liga Profesional)

Sabato 24 febbraio 2024 in diretta dalle ore 21 su SoloCalcio

Telecronista Valerio Tubercolo

Huracan-San Lorenzo de Almagro (Liga Profesional)

Sabato 24 febbraio 2024 in diretta dalle ore 23,30 su SoloCalcio

Telecronista Riccardo Morello

River Plate-Boca Jrs (Liga Profesional)

Domenica 25 febbraio 2024 in diretta dalle ore 21 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Newell’s Old Boys-Rosario Central (Liga Profesional)

Domenica 25 febbraio 2024 in diretta dalle ore 21 su SoloCalcio

Telecronista Francesco Nigro