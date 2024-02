Primavera 1, il derby Milan Inter in streaming gratis? Guarda la diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Milan Inter in streaming gratis. Il match è in programma sabato 24 febbraio 2024, alle ore 13.00.

I nerazzurri sono saldamente in testa alla classifica e una vittoria nella stracittadina gli consegnerebbe in mano le chiavi del primo posto per poi concentrarsi esclusivamente sui playoff. Playoff che rischiano di scivolare via di mano ai rossoneri di Ignazio Abate, reduci da risultati deludenti in campionato, mentre in Youth League sono l’ultima formazione italiana rimasta.

Milan Inter in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

Il match Milan-Inter del Campionato Primavera 1 sarà trasmesso gratuitamente in Italia. La sfida valevole per la 26esima giornata di campionato sarà visibile infatti su Sportitalia, canale che trasmette i propri contenuti in chiaro e gratuitamente alla posizione numero 60 del digitale terrestre.

Sarà possibile la fruizione della gara anche in streaming attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv o tramite app, potrà farlo attraverso lo streaming gratuito raggiungibile tramite il sito dell’emittente.

Milan Inter in streaming gratis? Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match tra i rossoneri di Ignazio Abate e i nerazzurri di Chivu: