Roma Brighton biglietti: i dettagli tra date e prezzi per gli ottavi di Europa League

Si è tenuto questa mattina il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24. Il torneo è arrivato così al primo e vero turno a eliminazione diretta che vede ben tre italiane in corsa. La testa di serie Atalanta e Milan e Roma che sono riuscite a superare lo scoglio degli spareggi.

Il sorteggio ha visto la partecipazione di 16 squadre: le otto qualificate come prime in classifica nei gironi, che sono teste di serie, e le otto vincitrice degli spareggi, che giocheranno la sfida di ritorno in trasferta. Nella prima urna c’è l’Atalanta, mentre Milan e Roma si trova nelle seconde otto.

Roma Brighton biglietti Europa League – Le sfide degli ottavi

Questi gli accoppiamenti per gli spareggi dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma -Brighton

-Brighton Benfica-Rangers Glasgow

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona- Atalanta

Milan -Slavia Praga

-Slavia Praga Qarabag-Bayer Leverkusen

Roma Brighton biglietti Europa League – Tutti i dettagli

L’andata delle sfide è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 febbraio. Le vincenti degli otto confronti raggiungeranno i quarti di finale della manifestazione. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.

La formazione di Daniele De Rossi è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League, sfiorata lo scorso anno nella finale contro il Siviglia persa ai rigori e anche con non poche polemiche. Non ci sono ancora informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida di Europa League tra il Roma e il Brighton che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: il club giallorosso renderà noti i dettagli sui tagliandi nelle prossime settimane.

[IN AGGIORNAMENTO]