La situazione nei top 5 campionati europei: chi può vincerli

La stagione è ormai entrata nel vivo e siamo alla fase decisiva: sono ricominciate le coppe europee, ma soprattutto sembrano essersi definite le varie corse ai titoli nazionali dei primi cinque campionati europei. Parleremo, dunque, di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Ognuna ha situazioni diverse: in determinati campionati c'è una squadra in fuga, in altre è lotta a due, in altre ancora è lotta a tre molto serrata.

Serie A

Nel campionato italiano, al momento l’Inter sta facendo una corsa a parte dall’alto di un rendimento eccezionale. Il 2024, che presentava un calendario sulla carta ostico per la squadra di Simone Inzaghi, è stato invece l’occasione per scappare via grazie alle importanti vittorie ottenute contro Fiorentina, Juventus e Roma.



Determinanti, nella fuga nerazzurra, anche il vistoso calo proprio dei bianconeri che fino a metà gennaio erano rimasti incollati, ma anche il rendimento altalenante del Milan, che non è mai riuscito davvero a rientrare nella corsa.

Premier League

Nel campionato inglese la lotta si è ormai delineata ed è circoscritta a tre squadre: il Liverpool, il Manchester City e l’Arsenal. I Reds hanno una partita in più rispetto alle altre due ma, anche in caso di vittorie nei recuperi, rimarrebbero avanti di una lunghezza. La motivazione per loro è forte, anche perché sarà l’ultima stagione di Jurgen Klopp che ha annunciato l’addio a giugno: il tecnico tedesco e tutto il popolo che l’ha amato ci terrebbe a chiudere con un trofeo. La squadra di Guardiola, cannibale nelle ultime edizioni di Premier, si è rialzata dopo un inizio difficile e per molti rimane la favorita. I ragazzi di Arteta, invece, hanno sfiorato il titolo l’anno scorso battagliando a lungo proprio con i Citizens e ci riproveranno in questa stagione.

Liga

Il campionato spagnolo ha vissuto la sorprendente ascesa del Girona di Michel, per gran parte della stagione al primo posto in classifica. Tuttavia, alla lunga è uscito fuori il valore del Real Madrid di Ancelotti che, anche tramite la vittoria nello scontro diretto, appare adesso lanciato verso la vittoria del titolo. Dietro il Girona secondo ci sono Barcellona e Atletico Madrid che però, più che guardare davanti, tengono d’occhio le inseguitrici per conservare il piazzamento in Champions League.

Bundesliga

In Germania sembra essere finalmente l’anno del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che sta incantando tutti ed è ancora imbattuto. Dopo anni di delusioni e bocconi amari, questa volta per il Bayer potrebbero aprirsi le porte della gloria. Al loro campionato di alto livello fa da contraltare la crisi del Bayern Monaco, con Thomas Tuchel che ha annunciato l’addio a fine stagione visto lo scarso feeling con la squadra e la serie di risultati negativi dell’ultimo periodo. Bisognerà vedere se il Leverkusen reggerà fino alla fine e quali saranno i margini di ripresa per il Bayern.

Ligue 1

Nulla di nuovo da segnalare, invece, in Francia. Dopo gli iniziali accenni di resistenza da parte del Nizza, il Psg di Luis Enrique ha preso rapidamente il largo e oggi è primo a distanze siderali sul Brest secondo. Tutti coloro che sono dietro ai parigini pensano a difendere il posto Champions, com’è legittimo che sia. Kylian Mbappé si avvia a vincere il suo ultimo titolo francese prima dell’addio a fine stagione, in direzione Real Madrid.