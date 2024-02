CF Academy: aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Comprendere gli aspetti economico-finanziari del calcio e dello sport e saperli raccontare. Questo, in sintesi, il concept che ha gettato le basi per il workshop “Comunicare l’economia dello sport” ideato da Fair Play Media, (digital media company che edita Calcio e Finanza e Sport e Finanza) attraverso la sua divisione dedicata alla formazione, CF Academy.

La prima edizione del workshop, realizzata in collaborazione con MasterSport Institute, il master in sport management più antico d’Italia, e svoltasi tra ottobre e novembre 2023, è stata molto apprezzata e partecipata, gettando le basi per un progetto formativo che vuole diventare un appuntamento ripetuto nel corso dell’anno e un riferimento per giornalisti/comunicatori – e aspiranti tali – che intendono specializzarsi negli aspetti economico-finanziari del calcio e degli altri sport.

Forti di questa esperienza estremamente positiva, CF Academy è pronta a rilanciare il progetto: sono già aperte le iscrizioni per la nuova edizione del workshop “Comunicare l’economia dello sport” che si svilupperà tra inizio aprile e fine maggio 2024.

La mission si conferma essere la stessa: fornire ai partecipanti solide fondamenta di conoscenza degli aspetti economico-gestionali dello sport nel suo complesso e gli strumenti operativi per comunicare l’economia dello sport.

Comunicare l’economia dello sport: a chi ci rivolgiamo

Il workshop si rivolge a diversi target: in prima battuta a tutti quegli aspiranti giornalisti e comunicatori che intendono lavorare nell’informazione economico-finanziaria applicata all’ambito sportivo.

Non solo, l’offerta formativa vuole anche intercettare figure che hanno già maturato esperienze professionali, che tramite il corso intendono allargare il novero delle proprie competenze.

Il corpo docenti: professionisti dello sport business

L’offerta formativa intende fornire ai partecipanti un vero e proprio percorso che partirà dai fondamenti economici della sport industry, fino alla conoscenza delle principali tecniche di comunicazione in costante evoluzione. Non solo nozioni teoriche quindi, ma anche pratiche, attraverso una didattica strutturata e curata da un corpo docenti di alto livello.

Grazie all’esperienza decennale, Calcio e Finanza è in grado di chiamare a sé professionisti di primo piano provenienti dall’ambito della finanza, dello sport business, del giornalismo e della comunicazione con un solido background professionale maturato in club di Serie A e B, istituzioni del mondo del calcio e dello sport, banche, società di consulenza, media e broadcaster e grandi aziende.

L’offerta formativa: un percorso in cinque moduli

Il percorso del workshop prevede cinque moduli, propedeutici l’uno all’altro, che accompagneranno i partecipanti da inizio aprile a fine maggio, con lezioni calendarizzate tra le giornate di venerdì (full day) e sabato (half day), con 40 ore di formazione complessiva di cui 9 di laboratorio.

Le lezioni sono pensate per essere seguite dal vivo (nella sede di Milano) stimolando l’interazione con i docenti e con gli altri partecipanti al workshop.

È tuttavia possibile partecipare anche collegandosi da remoto fruendo del corso in diretta streaming.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni

Per avere maggiori informazioni sul workshop di CF Academy CLICCA QUI e compila il form di contatto che troverai al termine della pagina. Ti ricontatteremo fornendoti il calendario nel dettaglio, l’elenco delle lezioni, il corpo docenti e potrai anche prenotare un colloquio conoscitivo per scoprire di più.