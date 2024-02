Casinò non AAMS che Pagano Subito - Siti non AAMS con Prelievo Immediato 2024

Tra i tanti casinò online presenti in Rete, i più ricercati sono certamente i casinò non AAMS che pagano subito. Il motivo è facilmente comprensibile: tutti i casinò online chiedono immediatamente i tuoi soldi, ma capita a volte che i pagamenti si facciano attendere. Trovare casinò non AAMS con prelievo immediato è dunque molto importante anche se a volte difficile. Proprio per questo motivo ti proponiamo questo articolo, con all’interno un elenco dei migliori casino online non AAMS che ti garantiscano un prelievo immediato.

Migliori Casinò non AAMS con Prelievo Immediato a Febbraio 2024

Casinò non AAMS che paga subito Offerta bonus Velocità prelievo Deposito minimo Prelievo minimo Rolletto 150% Fino a 500€ 24 ore 20€ 20€ Cosmobet 150% Fino a 500€ 24 ore 20€ 20€ Velobet 150% Fino a 500€ 24 ore 20€ 20€

Rolletto è la nostra prima scelta tra i casinò non AAMS che pagano subito. Si tratta del miglior casinò che paga velocemente consentendoti di avere in tempi molto rapidi il tuo pagamento. Il prelievo con Jeton e Mifinity secondo i nostri test avviene normalmente entro 24 ore da quando hai inviato la richiesta di pagamento.

Ancora più veloce è il pagamento con criptovalute che richiede di solito di aspettare solo di attendere il tempo di conferma transazione della blockchain permettendoti di ricevere il prelievo in giornata. Per velocizzare al massimo i prelievi ti consiglio di mandare precedentemente i documenti per la verifica in modo che il primo prelievo vada ancora più spedito

Tempi bancari e di prelievo: 5/5

Il casinò Rolletto ti consente il deposito nel sito tramite molti sistemi di pagamento. Puoi infatti depositare con carta di credito, bonifico SEPA, Mifinity, Jeton e dieci criptovalute tra le quali Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash e Tether.

Il deposito minimo è di 10 euro per i metodi di pagamento in euro mentre il deposito in criptovalute non prevede alcuna somma minima.

Per quanto riguarda il prelievo delle vincite, è possibile usare il bonifico, Mifinity, Jetum e le criptovalute. I limiti di prelievo variano a seconda del metodo tra 2000 e 7500€: sono proprio le crypto insieme al bonifico a consentirti il prelievo massimo.

Bonus: 5/5

Rolletto non è solo il migliore tra i casinò non AAMS con pagamento immediato ma è apprezzabile anche per i bonus molto alti che mette a disposizione. Quando ti iscrivi, se depositi con euro puoi usufruire di un bonus di benvenuto fino a 500€.

Le cose vanno ancora meglio se fai il deposito con Bitcoin e altre crypto perché in questo caso il bonus di benvenuto può arrivare fino all’equivalente di mille dollari.

Una volta rispettati i requisiti di scommessa potrai anche procedere al prelievo immediato del bonus che in quel caso sarà divenuto definitivamente tuo.

Giochi: 5/5

Su Rolletto potrai trovare anche un’ampia selezione di giochi, che spaziano dalle slot machine, ai giochi classici da casinò, ai minigames. All’interno del casinò sono presenti alcune delle slot con RTP più alto con un ritorno per il giocatore che arriva fino al 99%.

Tra i casinò non AAMS che pagano subito Rolletto ha anche una delle migliori sezioni di live casinò. All’interno, potrai trovare moltissime stanze di blackjack, roulette, baccarat e poker con croupier in carne ed ossa collegati in streaming. Sono presenti anche live show come Crazy Time e Monopoly

Anche Cosmobet fa parte dei migliori casinò con prelievo veloce che abbiamo selezionato per te. Consente di effettuare prelievi entro 24 ore e in alcuni casi il prelievo in giornata. Il prelievo con criptovaluta è il metodo più veloce per prelevare e i tempi possono essere anche di poche ore.

Nel complesso quindi, CosmoBet si classifica secondo le nostre valutazioni al secondo posto tra i casino non AAMS che pagano subito le vincite.

Conosciamo bene la frustrazione che i giocatori provano quando dopo aver realizzato una vincita si ritrovano ad aspettare giorni e giorni per il loro pagamento e per questo ti consigliamo di utilizzare uno dei casinò da noi consigliati per non avere problemi.

Tempi bancari e di prelievo: 5/5

Cosmobet mette a disposizione dei giocatori una buona varietà dei metodi di prelievo e di deposito. Tra questi sono presenti le principali carte di credito come Mastercard e Visa, Skrill, Neteller, Paysafecard e le principali criptovalute a cominciare dalle più diffuse come Bitcoin ed Ethereum.

E’ prevista una somma di deposito e prelievo minimo di 10€ per i principali metodi che utilizzi nel sito, quindi non avrai difficoltà anche se preferisci iniziare con pagamenti piccoli.

Anche in questo caso, ti raccomando un piccolo accorgimento per rendere i prelievi più veloci, vale a dire verificare i tuoi documenti prima ancora di effettuare il primo prelievo immediato. In questo modo eviterai che esso venga rallentato dai processi di verifica.

Bonus: 5/5

Il nuovo casinò di crypto CosmoBet propone agli utenti un doppio sistema di bonus, uno per chi versa in valuta FIAT (nel caso dei giocatori italiani l’Euro), uno per chi versa in Bitcoin o in altre criptovalute come ad esempio Ethereum, Litecoin o Bitcoin Cash.

Nel primo caso il pacchetto di benvenuto di questo casino non AAMS con prelievi immediati prevede un bonus del 150% fino a 500€. Versando con una crypto, riceverai invece un bonus del 100% che può arrivare però fino a 1000€. Se usi dunque una criptovaluta questo potrebbe essere un bonus ancora più conveniente.

Esistono poi altre promozioni per i giocatori che hanno già riscosso il loro bonus di benvenuto. Sono sempre disponibili un cashback del 20% sulle perdite e un bonus sul secondo e sul terzo deposito fino al 100%.

Giochi: 5/5

Cosmobet è un sito aperto ai giocatori italiani che presenta al suo interno sia una sezione per le scommesse sportive, che un casinò non AAMS e un casinò dal vivo. La sezione scommesse ti permette di fare le tue puntate su centinaia di eventi, compresi i maggiori eventi di calcio, tennis, basket e formula uno.

La sezione del casinò non AAMS tradizionale offre centinaia di slot machine che vengono costantemente aggiornate dagli operatori e presenta anche la possibilità di giocare a titolo con jackpot, slot di tecnologia Megaways e anche titoli che permettono di acquistare le funzioni speciali senza attendere. Particolarmente apprezzabile è anche la sezione dedicata ai mini games.

Nel live casino troverai decine di stanze con croupier sia donne che uomini che con ottime capacità di intrattenimento ti consentono di puntare dal vivo sui tuoi giochi preferiti. Il server veloce assicura un’esperienza di gioco molto realistica, come se fossi in un vero casinò.

Il terzo dei siti non AAMS con prelievo immediato che voglio presentarti è VeloBet. Anche questo sito è stato da noi selezionato grazie ai tempi molto veloci di prelievo da noi personalmente testati.

Anche questo sito ti permette di effettuare un prelievo rapido sia con metodi tradizionali come Skrill, Neteller, Astropay e carte, che con criptomonete come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Tetherum.

Tempi bancari e di prelievo: 5/5

Velobet rientra nei nostri migliori standard per i siti non AAMS che pagano subito, poiché permette di effettuare i prelievi su tutti i mezzi di pagamento entro massimo 24 ore. Questa velocità permette di non dover subire l’ansia che tutti noi giocatori abbiamo prima o poi provato quando un prelievo delle vincite va più lento del previsto.

La presenza delie criptovalute è uno dei segreti della velocità di pagamento di Velobet. Infatti esse permettono di automatizzare i prelievi sul tuo wallet, permettendoti di ritirare le tue vincite in modo in sicurezza e con grande rapidità.

Bonus: 5/5

Anche Velobet come gli altri due casino non AAMS con prelievo immediato presentati ti consente di scegliere tra un bonus di benvenuto in eur e uno in criptovaluta. Il primo, con un deposito minimo di 20€ ti offre un bonus del 100% fino a 500€, mentre l’altro può arrivare fino a 1000€ in criptovaluta.

Giochi: 5/5

Se avere un prelievo rapido è importante in un casinò, anche una buona varietà dei giochi è un elemento che valutiamo sempre. Velobet oltre alla possibilità di puntare su eventi sportivi presenta una sezione di casinò tradizionale con software è una live.

La scelta di giochi presente non delude, perché oltre a tantissime slot che spaziano tra vari temi e provider, sono presenti mini giochi, tornei tra i giocatori, e decine di stanze in cui giocare dal vivo con croupier internazionali.

Come Classifichiamo i Casinò non AAMS con Prelievo Istantaneo

Ecco di seguito i criteri con cui valutiamo i casinò non AAMS che pagano subito:

Tempi di pagamento

Quello dei tempi di pagamento è un criterio fondamentale per le nostre valutazioni. I casinò online con prelievo rapido secondo i nostri standard non devono avere normalmente tempi maggiori alle 24 ore. Si tratta del tempo massimo e nei giorni feriali si può anche riuscire ad avere un prelievo rapido in giornata.

Commissioni di prelievo

Non tutti i metodi presentano le stesse commissioni di prelievo. Ci sono metodi che prevedono una commissione fissa, altri che ne prevedono una proporzionale al prelievo. Ci sono poi anche metodi che non prevedono alcuna commissione e questi sono in assoluto quelli che prediligiamo quando valutiamo un casinò non AAMS con prelievo immediato.

Limiti massimi di prelievo

Anche i limiti massimi di prelievo sono un elemento che i giocatori italiani considerano importante, soprattutto quando realizzano vincite sostanziose. Limiti di prelievo troppo bassi rischiano di far impiegare a un giocatore più mesi per poter prelevare le sue vincite nel casinò online. Ci assicuriamo dunque di scegliere casinò online con massimali di prelievo alti.

Processo di prelievo e verifica

Il processo di prelievo e di verifica deve obbligatoriamente essere effettuato dai casinò. Viene effettuato una volta sola prima del primo prelievo e anche se è un passaggio necessario è per noi importante che i tempi non superino le 24-48 ore. Una volta fatta questa verifica la prima volta, non dovrai più preoccupartene per i prelievi successivi.

Numero di opzioni bancarie istantanee

Oltre al fatto che i metodi di prelievo siano disponibili in Italia, quando selezioniamo i casino online non AAMS che pagano subito le vincite ci assicuriamo che abbia anche delle opzioni istantanee. Anche in questo caso, l’obiettivo è consentire ai giocatori italiani dei prelievi il più possibile rapidi.

Come Ottenere un Prelievo Istantaneo su Siti non AAMS

Ecco alcuni consigli per ottenere prelievi istantanei nei casinò non AAMS che pagano subito:

1. Completa il KYC appena ti iscrivi.

Kyc è una parola inglese composta dalle iniziali di know your customer, vale a dire conosci il tuo cliente. Tutte le giurisdizioni internazionali che rilasciano la licenza di gioco richiedono al casinò in particolare di verificare l’identità di un cliente prima di rilasciare il primo prelievo. Se anticipi questo processo completando l’identificazione appena dopo iscritto, non dovrai attendere questo processo quando ritirerai le prime vincite.

2. Optate per i metodi di pagamento rapido

Le piattaforme dei casinò non AAMS che pagano subito presentano di solito vari metodi di pagamento con i rispettivi tempi di prelievo. E’ bene usare metodi di pagamento rapido come ad esempio le criptovalute, rispetto ad altre che potrebbero avere tempi bancari di attesa come i bonifici o le ricariche delle carte.

3. Prelevare piccoli importi

Se richiedi a un casinò non AAMS che pagano subito un grosso prelievo questo potrebbe decidere di effettuare qualche controllo aggiuntivo che potrebbe rallentare il processo. Si tratta di normali controlli di sicurezza che i casinò online devono compiere. Prelevare un po’ alla volta piccoli importi consente di evitare questo tipo di controlli ed avere prelievi più veloci.

4. Prelevare durante le ore non di punta

Se si effettua un prelievo in orario molto usato da tutti, come potrebbe essere mezzogiorno o il primo pomeriggio, l’assistenza clienti potrebbe essere più impegnata e ciò potrebbe rallentare il prelievo. Scegliendo orari più tranquilli si può essere pagati in modo molto più rapido.

Come Effettuare un Prelievo ai Casinò non AAMS che Pagano Subito

Ecco alcune indicazioni passo passo su come effettuare un prelievo nei casino non AAMS che pagano subito.

1. Effettuare una richiesta di prelievo

La prima cosa che devi fare quando vuoi effettuare prelievi è andare nel tuo conto gioco. Troverai all’interno un sottomenu apposito per ritirare le vincite. A questo punto devi scegliere la somma da ritirare, e il metodo che vuoi utilizzare, vale a dire dove vuoi ricevere i soldi, ed inviare la richiesta.

2. Attendi che il casinò elabori la tua richiesta di prelievo veloce

Una volta richiesto il pagamento, dovrai attendere che esso venga elaborato dal casinò. I casinò che ti abbiamo presentato sono a prelievo rapido quindi non dovrai attendere molto tempo ed essa verrà elaborata normalmente entro 24 ore.

3. Attendi che il tuo portafoglio o la tua banca elaborino il pagamento in arrivo

Una volta che il casinò ha approvato la tua richiesta di pagamento, i soldi verranno trasferiti al tuo account. Alcuni metodi come paypal o le criptovalute non richiedono tempi di attesa e sono quelli da prediligere. Altri come il bonifico bancario dovranno attendere i tempi bancari, che non dipendono dal casinò online ma dalla tua banca.

4. Ricevi i tuoi pagamenti veloci al casinò

A questo punto, controllando il tuo conto scelto (ad esempio l’account PayPal o il portafoglio Bitcoin) troverai là sopra la tua somma. Il processo è concluso e i soldi delle vincite sono ora nella tua piena disponibilità.

Principali Vantaggi dei Siti non AAMS che Pagano Subito

Ecco alcuni dei principali vantaggi dei casinò non AAMS che pagano subito:

Bonus e promozioni migliorati

I casino non AAMS prelievo immediato offrono di solito bonus migliori rispetto ai casinò con licenza ottenuta in Italia. Nei casino online High Stakes essi possono arrivare fino a migliaia di euro, quindi se sei abituato a depositare somme consistenti e ad ottenere il massimo dal tuo deposito questi casino online sono la scelta giusta. Ma anche se depositi piccole somme riuscirai a raddoppiare quanto versato.

Accesso rapido alle vincite

L’accesso rapido alle vincite è forse uno dei principali vantaggi dei casino non AAMS con prelievo immediato. Riuscire a prelevare le agognate vincite in modo immediato o molto veloce è ciò che tutti i giocatori italiani si aspettano ma che in altri casinò online non riescono ad ottenere.

Meno restrizioni normative

I regolamenti dell’autorità italiana che rilascia la licenza dei casinò online è molto restrittiva e forse ti sarà già capitato di sperimentarlo, del resto l’Italia è nota per la sua burocrazia a volte complessa. Nei casinò non AAMS che pagano subito avrai molto meno restrizioni e questo ti consentirà una migliore esperienza complessiva.

Opzioni di pagamento avanzate

I casinò online non AAMS con prelievi rapidi offrono anche molte opzioni di pagamento. Ad esempio, mentre ti sarà quasi impossibile nei casinò online con licenza italiana effettuare pagamenti e prelievi con criptovaluta, in tutti e tre i siti da noi presentati in questo articolo è possibile farlo.

Privacy e anonimato migliorati

I casinò non AAMS che pagano subito offrono anche maggiori standard di sicurezza. Alla registrazione ti verranno richiesti molto meno dati di quelli che di solito ti viene chiesto di inserire in Italia. Inoltre, effettuando pagamenti con criptovalute non dovrai inserire il tuo nome e cognome, guadagnando in anonimato e in sicurezza.

Metodi di Prelievo Veloci nei Casinò Online non AAMS

Ecco i principali metodi per i prelievi veloci nei casinò non AAMS che pagano subito.

PayPal – Il metodo di pagamento più veloce dei casinò online non AAMS

PayPal è un portafoglio elettronico che contrariamente agli istituti bancari non prevede tempi di elaborazione dei pagamenti. Dunque, da quando il tuo prelievo è approvato, passeranno pochi secondi perché tu possa trovare la somma disponibile nel tuo conto PayPal.

Skrill – Metodo di pagamento immediato nei casinò online non AAMS

Anche Skrill come PayPal ti consente prelievi immediati dopo l’approvazione da parte del casinò della transazione. Funziona infatti in modo analogo e non prevede un tempo di elaborazione del prelievi che avvengono in modo istantaneo.

Criptovalute – Pagamento veloce nei casinò non AAMS

Le criptovalute sono anch’esse uno dei metodi più veloci per i prelievi nei casinò non AAMS che pagano subito. Infatti, perché la somma arrivi sul tuo conto dovrai solo attendere la conferma delle transazioni che avviene in modo automatico nella blockchain, e che di solito richiede pochi minuti o al massimo mezz’ora.

Carte Visa e di debito – Metodo di pagamento lento

Quando si decide di utilizzare per i prelievi delle vincite le carte di credito o di debito bisogna invece attendersi un tempo più lento rispetto ai metodi prima citati. Questo non per scelta dei casinò online ma perché i circuiti delle carte prevedono un loro tempo di elaborazione per i trasferimenti delle tue vincite.

Bonifici bancari – Metodo di pagamento tradizionale

Il bonifico bancario è un metodo molto apprezzato dai giocatori italiani per pagamenti e prelievi delle proprie vincite perché di solito quasi tutti hanno un conto corrente. E’ bene però considerare che, come per i prelievi su carte di credito e debito, esiste un tempo di attesa che dipende dagli istituti e che può arrivare a 3-5 giorni feriali.

Casinò non AAMS che Pagano Subito: FAQ

Qual è il miglior casinò non AAMS che paga subito?

Dopo la nostra dettagliata analisi di mercato e il controllo di più siti, possiamo affermare con sicurezza che Rolletto è il miglior casinò non AAMS che paga subito.

Quali sono i metodi di pagamento più veloci da utilizzare in un casinò online non AAMS?

I metodi di pagamento più veloci da utilizzare nei casinò online non AAMS sono PayPal, Skrill, e le criptovalute come ad esempio Bitcoin ed Ethereum.

I casinò non AAMS con prelievi rapidi sono sicuri?

Gli standard di sicurezza nei casinò non AAMS con prelievo rapido delle vincite sono molto alti e potrai effettuare pagamenti e prelievo rapido delle vincite senza alcun rischio per i tuoi soldi.

Quanto velocemente posso aspettarmi i miei prelievi?

Scegliendo i metodi più veloci come PayPal, Skrill e Bitcoin e i casinò online che pagano subito da noi consigliati, puoi aspettarti di ricevere i soldi nel tuo conto entro 24 ore al massimo.