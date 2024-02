Serie A 2023-24: la corsa alla Champions League

Le prime tre sono ormai sicure di un posto: l’Inter sta facendo un campionato a parte; la Juventus ha battagliato a lungo con i nerazzurri, sta accusando una flessione ma l’obiettivo non è in pericolo; il Milan è in un ottimo momento e se inizialmente sembrava poter essere risucchiato nella mischia, adesso guarda in su e non in giù, sperando in un crollo dei nerazzurri.

La lotta, così, coinvolge ben sette squadre: l’Atalanta, il Bologna, la Lazio, la Roma, la Fiorentina, il Napoli e il Torino. Analizziamo la situazione di ognuna, in quello che è un vero e proprio mini campionato del quale puoi pronosticare l’esito utilizzando l’interessante codice presentatore Daznbet.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra la favorita: da qualche settimana è ritornata ad offrire la sua versione migliore, segna a raffica e subisce poco. L’incognita riguarda gli impegni infrasettimanali che arriveranno a breve, con gli ottavi di Europa League. Tuttavia, i bergamaschi sembrano avere la rosa per competere su più fronti. Il calendario in Serie A propone scontri durissimi nel prossimo periodo e se ne saprà di più.

Il Bologna di Thiago Motta è la rivelazione di questo campionato. Dopo anni di anonimato, i felsinei hanno ritrovato uno splendore e un entusiasmo svaniti da tempo, ma l’aspetto più interessante riguarda il modo in cui riescono ad abbinare risultati e proposta di gioco, quest’ultima fra le migliori in Serie A insieme all’Inter.

La Lazio di Maurizio Sarri è partita malissimo in campionato e fino a dicembre era lontana dall’obiettivo. Tuttavia, il maggior tempo a disposizione per preparare le partite si è rivelato prezioso. I biancocelesti, inoltre, possono contare anche sull’entusiasmo derivante dal successo contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi.

La Roma di Daniele De Rossi spera che la sua bandiera in panchina possa continuare a mostrare i segnali convincenti delle prime partite, quando ha centrato tre vittorie su tre prima dello stop con l’Inter. I giallorossi hanno due big in avanti come Dybala e Lukaku che possono trascinarli verso il quarto posto.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha fatto benissimo fino al termine dell’anno solare 2023, ma è andata incontro a una crisi nel 2024 che l’ha allontanata dalle zone di vertice. A breve ricomincerà anche la Conference League e bisognerà capire se sarà un fattore in positivo per alimentare l’entusiasmo, oppure distoglierà attenzioni dalla Serie A.

Il Napoli di Walter Mazzarri è in crisi nera: i margini per uscirne sono sempre più assottigliati, nonostante il ritorno alla difesa a tre che però non ha sortito gli effetti desiderati. Da vedere se il doppio confronto con il Barcellona potrà risvegliare una squadra che, sulla carta, sarebbe la favorita per il quarto posto.

Il Torino di Ivan Juric può sognare visto che la classifica lo consente, anche se obiettivamente è la rosa meno attrezzata. I granata devono sperare che non ci siano defezioni, ma al tempo stesso hanno il vantaggio di giocare una partita a settimana.

Chiosa sulla questione ranking. Se l’Italia riuscisse a mantenere le prime due posizioni tramite i risultati delle sue squadre impegnate nelle coppe europee (al momento è prima), le squadre qualificate in Champions League diventerebbero cinque e non quattro. E quindi, di queste sette, sarebbero due ad accedervi e non una.