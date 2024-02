Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Napoli Barcellona in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21.00.

Napoli Barcellona in streaming gratis – Ospiti e commentatori

La telecronaca di Napoli – Barcellona è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Presenti al Maradona Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordocampo e l’inviato Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Claudio Marchisio. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 20 e mercoledì 21 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 21.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Napoli Barcellona in streaming gratis – La novità di Prime Video

Ma c’è un’altra novità. Durante il secondo tempo, Prime Video mostrerà quante sostituzioni ha utilizzato e quante ne rimangono a ciascuna squadra, in grafica sotto al punteggio dell’orologio digitale. Un’innovazione per fornire agli appassionati di calcio più informazioni in tempo reale sulla situazione della partita e sulle opzioni che ciascun allenatore ha a disposizione per incidere sull’andamento del match.

I trattini in grafica sotto al punteggio (come si nota nell’immagine qui sopra) indicano il numero di sostituzioni disponibili per ciascuna squadra. Ogni volta che avviene una sostituzione, il trattino bianco diventa grigio. I trattini bianchi rimasti sono le sostituzioni ancora a disposizione. La novità era stata già testata durante la sfida tra Borussia Dortmund e Milan.