Migliori bonus casinò in Italia: Top bonus di benvenuto per requisiti di puntata, cashback, e free spin

Ti interessano i migliori bonus casinò disponibili in Italia?

In questa pagina potrai scoprire quali sono i bonus benvenuto più vantaggiosi disponibili per i giocatori italiani.

Abbiamo studiato diversi casinò online e valutato gli importi offerti, la facilità di ottenere suddetti bonus, i termini e le condizioni connesse.

Il migliore bonus casino in assoluto, a nostro parere è il bonus di benvenuto di Jackpot City, che propone una cifra elevata, su 3 depositi, e tanti free spin.

Non perdere di vista anche gli altri top bonus casinò di cui ti parleremo, perché gli operatori che li propongono sono davvero di qualità.

Senza ulteriore indugio, andiamo alla scoperta dei migliori bonus benvenuto nel nostro Paese.

Migliori bonus casino in Italia del 2024

Jackpot City – Il miglior bonus casino in assoluto

Betway – Maggior numero di free spin

Bwin – Miglior requisito di puntata

Eurobet Casino – Cifra più alta in assoluto

Gioco Digitale – Ottimo bonus di benvenuto

William Hill – Miglior bonus high roller

NetBet – Top bonus senza deposito

StarCasinò – Migliori termini e condizioni

PokerStars – Top bonus benvenuto per slot machine

888 Casino – Scadenza bonus più lunga

Questi sono i 9 nomi di chi offre i top bonus casino.

Partiamo subito con il delineare i dettagli dei top 5 in classifica.

1. Jackpot City – Miglior bonus casinò online in Italia

Pro:

Bonus benvenuto 3 depositi, fino a 1.200€;

120 giri gratis;

50 free spin senza deposito;

Palinsesto a 600+ giochi;

Requisiti di puntata 35x.

Contro:

Scadenza un po’ corta;

Poche promo aggiuntive.

Jackpot City è un casino online attivo nel Bel Paese dal 2022. Ciononostante i giocatori stanno premiando questo operatore, perché offre il miglior bonus casino nel mercato italiano.

Si tratta di una promozione che si riferisce ai tuoi primi 3 depositi, e vi aggiunge anche un bonus senza deposito immediato.

Bonus di benvenuto: 5/5

Creando un nuovo conto gioco su Jackpot City, avrai diritto a:

il 100% del primo deposito fino a 400€;

il 100% della seconda ricarica, fino a 400€;

il 100% del terzo versamento, fino a 400€.

Il totale, ovviamente, fa 1.200€.

La parte monetaria va sbloccata con un rollover di 1x, ed ha requisiti di puntata di 35x. Se vorrai prelevare il Real Bonus così ottenuto, dovrai completare un terzo rollover, ancora di 1x.

Bonus senza deposito: 4.8/5

Per ogni porzione dipendente dal deposito, otterrai anche 40 giri gratis per volta, per un totale di 120 giri gratis. Questi hanno un requisito di puntata di 10x, e le eventuali vincite possono essere prelevate soddisfacendo un altro rollover di 1x.

Se convalidi il tuo conto di gioco entro 7 giorni dall’apertura dello stesso, otterrai altri 50 giri gratis, che hanno requisiti di puntata di 15x, ed un ulteriore rollover di 1x.

Altri bonus casinò: 4.8/5

Al momento, Jackpot City offre pochi bonus casino alternativi al suo bonus di benvenuto.

Però, questo casinò online attiva spesso promozioni periodiche, come ad esempio durante il periodo natalizio.

Tale promo ingloba un bonus ricarica sempre presente, e concede il 50% in più sui tuoi depositi effettuati durante la settimana, ed il 75% sui depositi effettuati di domenica. Entrambi i bonus casinò non possono superare i 200€.

Giochi casino online: 4.9/5

Nel palinsesto di Jackpot City trovano posto più di 600 giochi casinò, tra slot machine, tavoli da gioco e tavoli live.

Potrai divertirti con i prodotti di alcuni dei più importanti software developer su piazza, come Novomatic, Evolution e NetEnt.

Ciò vuol dire che troverai titoli come Gonzo’s Quest, Book of Ra Deluxe, tante varianti di roulette e blackjack, e molti tavoli live di qualità.

Valutazione finale: 4.9/5

>> Attiva subito il bonus da 1.200€ (Jackpot City)

2. Betway – Maggior numero di free spin

Pro:

Bonus 100% su 3 depositi, fino a 1.500€;

Anche 150 free spin;

Palinsesto da oltre 900 giochi;

Rollover 35x;

Altri 50 giri gratis alla convalida.

Contro:

Poche promo aggiuntive;

Scelta di colori neutra.

Ad aggiudicarsi la seconda piazza è Betway, un casinò online inglese fondato nel 2006, che è entrato nel mercato italiano di recente.

Lo abbiamo inserito in questa posizione perché propone una quantità molto elevata di free spin, per la precisione il numero più alto di giri gratuiti offerti.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Se ti iscriverai a Betway potrai ricevere maggiorazioni sui tuoi primi 3 depositi. Avrai, infatti, il 100% in più fino a 500€ ogni volta, per un totale di 1.500€.

Tutte le frazioni di questo bonus vanno sbloccate con un requisito di puntata di 1x, e poi presentano un rollover di 35x. Il real bonus così ottenuto ha un terzo requisito di puntata di 1x.

Bonus senza deposito: 4.9/5

Per ognuno dei primi 3 depositi, indipendentemente dall’importo del versamento, riceverai anche 50 free spins, per un totale di 150.

Le eventuali vincite portate a casa grazie a questi giri gratis hanno un requisito di puntata di 10x, che le trasformerà in real bonus. Dovrai poi completare un ulteriore rollover di 1x, se vorrai prelevare.

Non appena avrai convalidato la tua identità, poi, riceverai altri 50 free spin senza deposito, portando il conto dei giri gratuiti a 200 free spin.

Questi ultimi hanno un rollover di 15x, ed un ulteriore requisito di puntata di 1x, per prelevare le eventuali vincite.

Altri bonus casinò: 4.6/5

Purtroppo, dobbiamo evidenziare il fatto che non ci sono moltissime altre promozioni e offerte, oltre al bonus di benvenuto.

Ad ogni modo, quelle presenti sono molto buone. Ad esempio, con “Betway Go! Casino”, potrai ottenere un bonus del 100% sul tuo deposito, fino a 600€ e 200 free spin.

C’è anche un vantaggioso Elite Club, che ti premierà con Bonus mensili. In base alle giocate mensili potrai guadagnare gli Status Point, che potrai convertire in Bonus Point.

Con questi ultimi potrai riscattare il bonus di volta in volta offerti.

Giochi casino online: 4.8/5

Il palinsesto di Betway conta più di 1.000 giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo classici e live.

Avrai quindi la possibilità di giocare a titoli famosissimi, come Starburst, Legacy of Dead e l’amatissima slot gallina, Fowl Play Gold.

Ci sono anche tanti tavoli da gioco, ma il punto forte è il casinò live.

Valutazione finale: 4.8/5

>> Prendi subito i 1.500€ di bonus (Betway)

3. Bwin – Miglior bonus casino in Italia per i requisiti di puntata

Pro:

Rollover di 35x;

Bonus 100% fino a 200€;

50 free spin;

1.000+ titoli in catalogo;

Tante promo alternative.

Contro:

Scelta di colori infelice;

Uso bonus entro 7 giorni.

A chiudere il nostro podio troviamo Bwin, un casinò online molto ben conosciuto anche come top sito scommesse da giocatori e utenti di tutto il mondo.

Entra nella nostra lista perché il suo bonus benvenuto ha i migliori requisiti di puntata. Purtroppo, ha anche una scadenza di 1 settimana.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Chi crea un nuovo conto gioco su Bwin otterrà un bonus casino molto classico, ma non per questo da buttare, tutt’altro.

Potrai avere il 100% del tuo primo deposito, fino a 200€ senza codice bonus.

Tale promo ha un requisito di puntata di 35x, che però andrà soddisfatto entro 7 giorni.

Bonus senza deposito: 4.7/5

Il bonus senza deposito proposto da questo casino online è anch’esso abbastanza classico. Si tratta di 50 giri gratuiti, ognuno del valore di 0,10€.

Le eventuali vincite ottenute hanno un rollover di 10x. Potrai utilizzarli esclusivamente su Book of Ra Deluxe.

Altri bonus casino: 4.7/5

Tra i bonus disponibili c’è un bonus casinò live che apprezziamo particolarmente. Si tratta di “Blackjack Bonus Card”, e si riferisce al tavolo live “The Clubhouse Blackjack” in italiano.

In ogni mazzo di carte, tra le 19 e le 23 di ogni giorno, ci sono 3 carte bonus. Chi ne pesca una otterrà un bonus di 5€.

Apprezzabili anche le slot races, competizioni che si svolgono su singole slot machine. I giocatori partecipanti hanno a disposizione un tot di giri. Più vinci, più sali in classifica. Un certo numero di posizioni si divideranno il montepremi da 100, 200 o 500 free spin.

Giochi casino online: 4.7/5

I giochi disponibili su Bwin sono oltre 1.000, tra slot machine, tavoli da casinò, poker e giochi di carte della tradizione italiana.

I fornitori di tutti i prodotti sono software house di alta qualità, così potrai giocare a grandi successi del settore, come Extra Chilli e Gates of Olympus, European Roulette Pro, e Crazy Time.

Valutazione finale: 4.7/5

>> Ottieni ora i 200€ di bonus (Bwin)

4. Eurobet Casino – Top bonus casinò per importo offerto

Pro:

Bonus fino a 2.320€;

Anche 15€ al deposito;

50 free spins alla registrazione;

Oltre 1.900 giochi;

Rollover 35x.

Contro:

Poche promo alternative;

Meno di 50 giochi da tavolo.

Al quarto posto c’è Eurobet, uno dei grandi operatori italiani. Attivo dal 1997, è entrato nel cuore dei giocatori italiani grazie ai suoi tantissimi punti vendita fisici.

Ce l’ha fatta ad entrare in questa classifica dei top bonus di benvenuto casinò perché mette sul piatto la più elevata cifra tra tutti i siti di casino analizzati.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Come detto, il bonus di benvenuto casinò di Eurobet è il più elevato del lotto, ed infatti propone fino a 2.320€, tutto compreso.

Con un solo deposito minimo entro 7 giorni, infatti, puoi avere accesso a 4 bonus di benvenuto per le 4 aree principali del palinsesto.

La parte che riguarda il casinò online e le slot rosa ti regala il 100% in più sul primo deposito, fino a 1.000€.

Su tale parte va completato un rollover di 35x, che renderà il fun bonus un real bonus. A questo punto, potrai prelevare le vincite derivate dal real bonus.

Bonus senza deposito: 4.7/5

Oltre alla cifra di cui abbiamo appena parlato, potrai avere anche 50 free spin alla registrazione, che potrai utilizzare esclusivamente sulla slot Blue Wizard.

Le eventuali vincite hanno un rollover di 35x.

Inoltre, effettuando un primo deposito, avrai diritto anche a ricevere 15€ in soldi gratis, 10€ dei quali sono per il casinò online AAMS. 5€ di questi li potrai usare entro 7 giorni su Crazy Time, altri 5€ sulle slot Premium Eurobet.

Tale importo in soldi gratis hanno un rollover di 1x.

Altri bonus casino: 4.6/5

Se ti iscriverai ad Eurobet Casino, potrai anche partecipare a pochissime altre promo addizionali.

Se ti piace il casinò live, però, avrai a disposizione “The Clubhouse Blackjack Italia Bonus Card”. Ogni nuovo mazzo nel tavolo live Clubhouse Blackjack, tra le 19 e le 23 di ogni giorno, ha 3 carte bonus. Chi ha la fortuna di pescarne una, riceverà 5€ di bonus.

Giochi casino online: 4.7/5

Il bouquet di giochi di Eurobet Casino è ben fornito, dato che comprende ben oltre le 1.900 slot online, tra cui tantissime della nostra lista di slot online che pagano di più.

Dobbiamo notare che la qualità dei titoli a disposizione dei giocatori è abbastanza elevata, con la presenza di software provider di assoluto valore.

Potrai giocare a prodotti come Book of Ra Deluxe, le principali slot gallina, Extra Chilli, la saga di Age of the Gods e moltissime altre.

A livello di giochi da tavolo, la scelta è leggermente limitata, con meno di 50 tavoli, che sono però di alto livello. Troverai le migliori varianti di blackjack, roulette, baccarat ed i popolarissimi instant games.

Grande scelta, infine, tra i tavoli live, con oltre 200 giochi da tavolo gestiti da croupier in tempo reale.

Valutazione finale: 4.7/5

>> Richiedi ora i 2.320€ di bonus (Eurobet Casino)

5. Gioco Digitale – Miglior bonus di benvenuto

Pro:

Bonus 100% fino a 1.000€;

500 free spins;

5€ bingo;

Più di 1.000 tra tavoli e slot machine;

Rollover 35x.

Contro:

Offerte alternative esigue;

Rollover free spin 30x.

Al termine della nostra top 5 dei migliori bonus benvenuto abbiamo messo Gioco Digitale, un casino online attivo dal 2007, che è stata acquisita da Bwin.

Lo abbiamo inserito in questa classifica perché propone un bonus davvero ottimo, tra cifra offerta, free spin proposti e requisiti di puntata.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Tutti i nuovi utenti che creeranno un conto di gioco, avranno diritto ad un bonus sul primo deposito del 100% fino a 1.000€ senza codice bonus.

Tale cifra ha un requisito di puntata di 35x.

Insieme a questa cifra riceverai anche 5€ che potrai utilizzare solo ed esclusivamente sul prodotto bingo. Tale importo ha un rollover di 1x.

Bonus senza deposito: 4.9/5

Insieme al bonus di benvenuto, riceverai anche 500 free spins senza deposito, basta che raggiungi il deposito minimo per partecipare alla promo.

I primi 200 free spin li riceverai subito e sono validi, in parti uguali, per Book of Ra Deluxe e per Legacy of Dead. I restanti 300 ti arriveranno, in parti uguali 3, 6 e 9 giorni dopo il primo deposito e potrai usarli su slot decise da Gioco Digitale.

Tutti i giri gratuiti hanno un requisito di puntata di 30x.

Altri bonus casino: 4.5/5

Ci spiace notare che ci sono poche promozioni alternative anche tra le pagine di Gioco Digitale.

Ad ogni modo, se ti piace Crazy Time, avrai accesso ad un bonus rimborso sulle perdite nette riportate in questo gioco.

Anche per Gioco Digitale è attiva la promo sul tavolo live Clubhouse Blackjack in italiano. I nuovi mazzi tra le 19 e le 23 hanno 3 carte bonus dal valore di 5€. Beato a chi le pesca!

Giochi casino online: 4.5/5

Nel bouquet di Gioco Digitale troverai più di 1.000 slot machine, divise per popolarità, novità, e differenti temi.

Potrai divertirti con Dead or Alive 2, Blue Wizard, Twin Spin e tante altre, ma non Razor Returns. I giochi da casinò non superano le 40 unità. Il casinò live, invece, è di buon livello, con i limiti di puntata ed i posti liberi spesso ben visibili.

Alla fine, si tratta di uno dei migliori siti slot online.

Valutazione finale: 4.6/5

>> Ottieni subito il bonus fino a 1.000€ (Gioco Digitale)

Criteri di scelta dei top bonus casino online

Bonus di benvenuto

Ovviamente, il primo criterio del nostro studio è il bonus benvenuto casinò, di gran lunga il bonus preferito di tutti i nuovi utenti.

Dopo aver valutato molti operatori, abbiamo riportato i top bonus di benvenuto per importi, volume di gioco richiesto e fruibilità.

Bonus senza deposito

Anche i bonus casino senza deposito sono apprezzatissimi dagli utenti, perché permettono di accedere ai giochi senza pagare. Abbiamo selezionato quindi i migliori bonus casino online senza deposito dal punto di vista di quantità, facilità di uso e numero di giri gratuiti.

Altri bonus casino

I top siti di casinò online sono soliti offrire diverse altre offerte agli utenti fedeli. Abbiamo perciò selezionato i migliori casino bonus alternativi disponibili per tutti i giocatori.

Giochi casino online

Per poter utilizzare i bonus casinò online c’è bisogno che il palinsesto sia attraente e divertente. Quindi abbiamo cercato il giusto compromesso in fatto di slot machine, tavoli da gioco e casinò live.

Perché Jackpot City ha i top bonus casino?

Secondo noi, i top bonus casino ce li ha Jackpot City. Vediamo perché:

Ha il miglior bonus benvenuto casinò, un bonus sul deposito fino a 1.200€;

Propone anche bonus senza deposito, ben 50 free spins alla convalida e 40 ulteriori giri gratis ad ognuno dei primi 3 depositi;

Tra le offerte aggiuntive ci sono anche bonus ricarica, free spins aggiuntivi e altro;

I requisiti di puntata sono abbastanza contenuti, ed equivalgono, per il bonus sul primo deposito, a 35x.

Perché questi siti di casinò sono quelli coi top bonus casino?

Pensiamo davvero che gli operatori che abbiamo citato siano quelli coi top bonus casino. Ecco le motivazioni:

Gli importi dei bonus sul primo deposito sono elevati;

I bonus di benvenuto e le offerte a base di giri gratuiti sono sempre apprezzabili;

Per sbloccare ogni bonus di benvenuto citato, dovrai generare un volume di gioco equo;

Gli altri bonus casinò, promozioni ed offerte aggiuntive sono frequenti, variegate e vantaggiose;

Propongono apprezzatissimi bonus senza deposito.

FAQ sui migliori casinò online con bonus

Come si usano i codici bonus Casino?

Per usare i codici bonus, si inseriscono al momento della registrazione o del deposito per ottenere vantaggi come giri gratis o bonus sul deposito.

Qual è il miglior bonus Casinò?

Il miglior bonus casinò varia in base alle offerte attuali, preferenze personali e termini di scommessa però per noi quello meglio è il bonus di Jackpot City.

Quante tipologie di bonus casino esistono?

Esistono almeno 3 tipologie di bonus, come visto in questa guida.

La prima è il bonus deposito, ovvero basta un deposito minimo per far scattare un bonus sul primo deposito.

Poi ci sono bonus a base di free spins, che tipicamente vengono aggiunti alla precedente tipologia di bonus, come ulteriore incentivo, oppure concessi al momento della convalida dell’identità. Di solito sono slegati dall’importo del deposito, a volte attivati da un codice bonus.

Infine, troviamo i bonus senza deposito, i quali concedono vantaggi senza neanche il bisogno di un deposito minimo. Quest’ultima è la tipologia di bonus preferita di tutti.

I casinò online con bonus sono sicuri?

Si, i casinò online con bonus e offerte sono sicuri. Certo, se una offerta ti sembra troppo bella per essere vera, controlla che non ci sia qualche inghippo.

Ad esempio, puoi controllare la licenza ADM del casinò online in questione. Se corrisponde alle concessioni presenti sul sito ufficiale dell’ADM, allora puoi fidarti.

Compariamo i 5 casinò online coi top bonus

Jackpot City: bonus benvenuto da 1.200€ su 3 depositi; 120 giri gratuiti in omaggio ed altri 50 free spins alla convalida; qualche buona offerta aggiuntiva. 600+ giochi.

Betway: bonus benvenuto 3 depositi, fino a 1.500€; anche 150 giri gratis come bonus senza deposito e 50 free spins alla convalida; una buona offerta aggiuntiva. Oltre 900 slot.

Bwin: bonus benvenuto 100% fino a 200€; anche 50 giri gratuiti; tante ottime promozioni aggiuntive. Palinsesto da oltre 1.000 giochi.

Eurobet Casino: bonus benvenuto fino a 2.320€; 1000% fino a 1.000€ per il casinò online; 50 free spins all’invio documento di identità; anche 15€ al deposito; 1.900+ giochi.

Gioco Digitale Casino: bonus benvenuto 100% fino a 1.000€; anche 500 giri gratuiti e 5€ per il bingo; una sola offerta aggiuntiva; 1.000+ giochi.

Iscrizione ai casinò online con bonus top

Se intendi iscriverti ad uno dei siti di casinò di cui ti abbiamo parlato e sfruttare una delle ottime offerte, ecco una guida che ti aiuterà a farlo, sulla base dell’iscrizione a Jackpot City.

1) Entra sul casino online desiderato

Accedi al sito di Jackpot City;

Clicca su “Registrati”;

Digita il codice fiscale.

2) Dati personali

Scrivi tutti i dati personali richiesti, tra cui nome e cognome, e data di nascita;

Crea i dati di accesso del tuo conto gioco (username e password);

Immetti la residenza ed i dettagli di un documento di identità valido;

Leggi le informative su privacy, contratto e termini e condizioni;

Concludi la registrazione.

3) Conferma, login e deposito

Dalla tua mail, torna sul sito tramite il link inviato dal casinò online;

Convalida la tua identità inviando una copia del documento di identità usato durante l’iscrizione;

Vai alla cassa e concludi positivamente un deposito;

Riscatta il tuo bonus benvenuto e comincia a divertirti!

Cosa sono i bonus casino?

I bonus casinò online (ed anche quelli dei migliori siti scommesse) sono incentivi offerti dai casinò ai giocatori per attirarli a registrarsi e giocare sul loro sito.

Questi bonus possono assumere varie forme, come denaro bonus, giri gratis su slot specifiche, o cashback sulle perdite.

Sono progettati per aumentare il saldo di gioco del giocatore, dandogli più opportunità di giocare e vincere senza rischiare troppo del proprio denaro.

I bonus di benvenuto sono i più comuni, destinati ai nuovi utenti, mentre altri bonus possono essere rivolti ai giocatori esistenti per mantenerli attivi e impegnati.

Tuttavia, è importante leggere i termini e le condizioni associati a questi bonus, poiché possono includere requisiti di scommessa che devono essere soddisfatti prima di poter prelevare eventuali vincite ottenute tramite il bonus.

Cosa sono i Fun Bonus?

I Fun Bonus sono bonus offerti dai casinò online ai giocatori per utilizzare nei giochi senza dover spendere denaro reale.

Questi bonus permettono di giocare e familiarizzare con la piattaforma senza rischi, ma generalmente vengono accompagnati da requisiti di scommessa specifici prima che eventuali vincite possano essere prelevate.

In pratica, i Fun Bonus danno ai giocatori la possibilità di esplorare giochi nuovi o praticare strategie senza impattare il proprio saldo in denaro vero, rendendoli uno strumento utile per i nuovi utenti o per chi desidera giocare a basso rischio.

Come scegliere il migliore bonus casinò di benvenuto?

Per scegliere il migliore bonus di benvenuto casinò dei top casinò non AAMS, confronta le offerte disponibili valutando l’importo del bonus, i requisiti di scommessa, la validità e i giochi inclusi.

Considera bonus che offrono un equilibrio tra importo generoso e requisiti di scommessa ragionevoli.

Leggi attentamente i termini e le condizioni per assicurarti che il bonus si adatti al tuo stile di gioco e alle tue preferenze.

Inoltre, verifica la reputazione del casinò per sicurezza e affidabilità.

Un buon bonus di benvenuto dovrebbe aumentare le tue possibilità di gioco senza imporre condizioni troppo restrittive.

Le contribuzione dei vari giochi nei casinò online

Nei casinò online migliori, la contribuzione dei vari giochi indica quanto una puntata in un determinato gioco contribuisce al soddisfacimento dei requisiti di scommessa di un bonus.

Tipicamente, slot machine contribuiscono al 100%, il che significa che ogni euro scommesso conta interamente verso il requisito.

Giochi da tavolo come blackjack o roulette online spesso hanno una percentuale di contribuzione inferiore, ad esempio, 10% o 20%, quindi solo una frazione di ogni euro scommesso conta verso il requisito.

Questo sistema è progettato per bilanciare il vantaggio della casa tra giochi diversi.

Tipologie di bonus casino online

Bonus di Benvenuto : Offerto ai nuovi giocatori al momento della registrazione, può includere un match deposito o giri gratis.

: Offerto ai nuovi giocatori al momento della registrazione, può includere un match deposito o giri gratis. Bonus Senza Deposito : Permette di giocare senza dover depositare denaro, offrendo una piccola somma o giri gratis per provare i giochi.

: Permette di giocare senza dover depositare denaro, offrendo una piccola somma o giri gratis per provare i giochi. Bonus sul Deposito : Corrisponde a una percentuale del deposito effettuato, aumentando il saldo disponibile per giocare.

: Corrisponde a una percentuale del deposito effettuato, aumentando il saldo disponibile per giocare. Giri Gratis (Free Spins) : Specifici per le slot machine, consentono di giocare gratis a determinati giochi.

: Specifici per le slot machine, consentono di giocare gratis a determinati giochi. Bonus di Fedeltà : Ricompensa i giocatori regolari con punti, premi, o bonus esclusivi.

: Ricompensa i giocatori regolari con punti, premi, o bonus esclusivi. Bonus Cashback : Restituisce una percentuale delle perdite subite in un determinato periodo.

: Restituisce una percentuale delle perdite subite in un determinato periodo. Bonus High Roller : Destinato ai giocatori che effettuano depositi elevati, offre vantaggi e bonus maggiori.

: Destinato ai giocatori che effettuano depositi elevati, offre vantaggi e bonus maggiori. Bonus Scommesse : I bonus scommesse sportive corrispondono al tuo primo deposito o offrono scommesse gratuite dopo aver soddisfatto certi requisiti di puntata.

: I bonus scommesse sportive corrispondono al tuo primo deposito o offrono scommesse gratuite dopo aver soddisfatto certi requisiti di puntata. Bonus di Ricarica: Offerto per incentivare ulteriori depositi dopo il primo, con termini simili ai bonus sul deposito.

Conclusioni sui bonus casino top in Italia

Eccoci al termine di questa recensione sui migliori welcome bonus disponibili nel nostro Paese.

Come oramai è chiaro, il migliore in assoluto, secondo noi, è il play bonus proposto da Jackpot City, che propone fino a 1.200€ e 120 free spin con un deposito minimo.

Tutti gli altri bonus di cui ti abbiamo parlato sono comunque di qualità, per cui provali tutti!

Ricorda, però, di effettuare un gioco responsabile, perché è l’unico modo per divertirsi con un approccio sano.

Buona fortuna!