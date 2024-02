Inter Atletico Madrid streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Atletico Madrid in streaming gratis. Il match è in programma martedì 20 febbraio 2024, alle ore 21.00.

I nerazzurri di Simone Inzaghi dopo aver battuto per 4-0 la Salernitana, e aver visto il proprio vantaggio aumentare ai danni di Juventus e Milan, si rituffano nella Champions League dove dovranno affrontare a San Siro l’andata degli ottavi di finale. Una stagione fin qui da incorniciare in campionato per Lautaro Martinez che vogliono arrivare più in fondo possibile alla massima competizione europea per club, che li ha visti approdare in finale la scorsa stagione contro il Manchester City.

Dall’altra parte gli spagnoli del Cholo Simeone, che farà così ritorno nel San Siro nerazzurro, vengono anche loro da una netta vittoria in campionato e proveranno ad avere la meglio di un’altra italiana quest’anno, dopo essere arrivati nel girone prima della Lazio. A sorpresa potrebbe essere della partita anche Alvaro Morata che ha recuperato a tempo di record dall’infortunio al ginocchio.

Inter Atletico Madrid streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La sfida Inter Atletico-Madrid sarà trasmessa sia in chiaro che su pay tv. Sky, che detiene i diritti italiani per la Champions League (tranne la miglior partita del mercoledì), e Canale 5 sono i punti di riferimento per seguire la prima partita casalinga di Champions degli uomini di Inzaghi. Per chi preferisse lo streaming ecco Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, e Mediaset Infinity.

Inter Atletico Madrid streaming gratis? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: