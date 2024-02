Dove vedere Al Ittihad Al Riyadh tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ittihad Al Riyadh tv streaming, partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League.

Ricomincia la prima divisione del calcio saudita dopo la pausa invernale, iniziata a fine dicembre 2023. A scendere in campo sarà la formazione di Marcelo Gallardo che vuole risalire la classifica e avvicinarsi al terzo posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla Champions League asiatica. Fabinho e compagni sono reduci dal pareggio a reti bianche in casa degli uzbeki del Navbahor Namangan nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale della AFC Champions League. C’è curiosità sull’utilizzo o meno di Karim Benzema, dopo le tante polemiche in seguito alla mancata presenza durante il ritiro invernale di qualche settimana fa.

Dove vedere Al Ittihad Al Riyadh tv streaming? Quando si gioca

Al Ittihad-Al Riyadh si terrà al Prince Abdullah al-Faisal Stadium di Gedda, domenica 17 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Al Ittihad Al Riyadh tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Fra queste però non è inclusa la sfida fra Al Taee e Al Ittihad, che quindi non sarà in chiaro in Italia. Anche via streaming la sfida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League non sarà visibile.