Dove vedere Al Hilal Al Raed tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Al Raed tv streaming, partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League.

Ricomincia la prima divisione del calcio saudita dopo la pausa invernale, iniziata a fine dicembre 2023. A scendere in campo sarà la formazione di Jorge Jesus che vuole riprendere il suo ottimo cammino in campionato dove in 19 giornate ha raccolto ben 17 vittorie con due pareggi. I punti di vantaggio sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo sono sette e Milinkovic Savic e compagni sono vogliosi di continuare a scavare un solco dai rivali così da concentrarsi anche sulla Champions League asiatica che li ha visti vincitori per 3-1 in casa degli iraniani del Sepahan nell’andata degli ottavi di finale.

Dove vedere Al Hilal Al Raed tv streaming? Quando si gioca

Al Hilal-Al Raed si terrà al Kingdom Arena di Riyadh, domenica 17 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Al Hilal Al Raed tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Fra queste però non è inclusa la sfida fra Al Taee e Al Ittihad, che quindi non sarà in chiaro in Italia. Anche via streaming la sfida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League non sarà visibile.