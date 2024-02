Dove vedere Al Akdhoud Al Ahli tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Akdhoud Al Ahli tv streaming, partita valida per la ventesima giornata della Saudi Pro League.

Ricomincia la prima divisione del calcio saudita dopo la pausa invernale, iniziata a fine dicembre 2023. A scendere in campo sarà la formazione di Matthias Jaissle che riaccoglierà Frank Kessie, fresco vincitore della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. L’ex Milan e compagni, fra cui figurano Firmino, il portiere Mendy, Mahrez e la stellina Veiga, sono alla caccia del duo di testa Al Hilal-Al Nassr e desiderano blindare il terzo posto che porta la qualificazione alla Champions League asiatica. Dall’altra parte l’Al Akdhoud, formazione che staziona nella parte bassa della classifica e che ha bisogno di punti per rimanete distanziata dalla ultime tre posizioni che portano alla retrocessione in Prima Divisione.

Dove vedere Al Akdhoud Al Ahli tv streaming? Quando si gioca

Al Akdhoud-Al Ahli si terrà al Al Akhdoud Club Stadium a Najran, venerdì 16 febbraio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Al Akdhoud Al Ahli tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Fra queste però non è inclusa la sfida fra Al Taee e Al Ittihad, che quindi non sarà in chiaro in Italia. Anche via streaming la sfida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League non sarà visibile.