Prende il via per il Milan il percorso nella UEFA Europa League 2023/24. I rossoneri sono approdati nella seconda competizione europea per club dopo essere stati eliminati dalla fase a gironi della Champions League. Un’uscita di scena che ridurrà i premi UEFA nella stagione 2023/24, dopo l’ottimo risultato di oltre 85 milioni di euro fatto registrare nel 2022/23 grazie al raggiungimento delle semifinali del torneo più importante.

Il Milan proverà così a conquistare per la prima volta il trofeo nella sua storia e – contestualmente – ad arrotondare i ricavi per la stagione in corso. Non siamo chiaramente ai livelli della Champions League, ma un buon percorso in Europa League può comunque garantire introiti di buon livello e soprattutto un numero maggiore di partite casalinghe. Ma quanto vale partecipare alla competizione per il Milan?

Milan ricavi Europa League 2023 2024 – Le stime per la stagione

Anche per il 2023/24, Calcio e Finanza è in grado di stimare i ricavi dei club italiani per la partecipazione alle coppe europee. Nel caso del Milan, giocare in Europa League non porta con sé il bonus per la partecipazione (già incassato per la presenza in Champions League) e i ricavi da ranking decennale/storico (anche in questo caso l’incasso si riferisce alla massima competizione europea per club).

La partecipazione consentirà ai rossoneri di contare sul market pool, per il quale le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della Juventus nel financial report della UEFA per il 2022/23. Nella passata stagione i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions e, arrivando fino alle semifinali, hanno incassato 3,1 milioni di euro. Si può prevedere che la cifra sia più bassa qualora i rossoneri vengano eliminati nei turni precedenti.

A questa voce si aggiungeranno poi i bonus per tutti i passaggi del turno (a cominciare dall’approdo ai playoff), senza dimenticare inoltre l’apporto dei ricavi da botteghino. Ricordiamo che il Milan ha già incassato circa 46 milioni di euro di premi dalla UEFA per la partecipazione alla Champions League, cifra che si sommerà a quella dell’Europa League.

Milan ricavi Europa League 2023 2024 – Le cifre

Per quanto riguarda il Milan, così, le cifre dei ricavi per il percorso in Europa League sono le seguenti (*il bonus per gli ottavi sarà incassato solo in caso di passaggio del turno):