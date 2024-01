Mourinho, addio alla Roma: quanto costerà l’esonero del tecnico

Adesso è ufficiale. Josè Mourinho è stato sollevato dall’incarico e non sarà più l’allenatore della Roma. Fatale la sconfitta di San Siro con il Milan – giunta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio –, per una classifica che vede i giallorossi addirittura al nono posto in classifica, distanti cinque punti dal piazzamento valido per la prossima Champions League.

Se sulla carta la corsa al quarto posto è ancora possibile, proseguire con questo trend avrebbe rischiato di compromettere l’obiettivo nel giro di poco tempo. Ora il club della famiglia Friedkin annuncerà una nuova guida tecnica, anche se al momento non è ancora chiaro chi avrà il compito di risollevare Lukaku e compagni da questa situazione.

Quanto costa esonero Mourinho? Le cifre dello stipendio nelle ultime stagioni

Ma quanto costerà l’esonero di Mourinho alla Roma? Guardando ai dati ufficiali degli ultimi bilanci, il comparto allenatori è costato 19,09 milioni di euro nella stagione 2021/22, quando erano sicuramente presenti anche dei bonus per la conquista della UEFA Europa Conference League, arrivata grazie al successo in finale sul Feyenoord.

Nella stagione 2022/23 la cifra è invece leggermente scesa, toccando quota 17,97 milioni di euro. Sulla base di questo dato, trattandosi di un esonero e non di dimissioni, ciò significa che per i sei mesi rimanenti della stagione 2023/24 la Roma dovrà pagare circa 9 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del nuovo allenatore fino al termine della stagione, per un costo complessivo che toccherà sicuramente la doppia cifra.