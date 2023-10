La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023, quello relativo alla stagione scorsa, con un rosso di bilancio di 30,89 milioni di euro, il dato peggiore delle ultime cinque stagioni. Il primo di questo periodo, quello relativo al 2018/19, è l’unico che riporta un utile, pari a 1,17 milioni. Lo stipendio del presidente Claudio Lotito, invece, rimane stabile rispetto alla scorsa stagione (quando invece gli emolumenti a suo favore raddoppiarono). Stipendio ricevuto sia come presidente di SS Lazio SpA ma anche come numero uno della SS Lazio Marketing.

Lotito stipendio Lazio – La nota

Ma quanto ha incassato dunque Lotito da presidente della Lazio nel 2022/23? Dalla relazione sulla remunerazione si legge: «Il Consiglio ricorda che la Società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito, esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Sorveglianza. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione».

Lotito stipendio Lazio – Le cifre

Sempre dalla relazione si evince che «la remunerazione totale di ciascuno dei soggetti riportati nella successiva tabella 1 è stata pari a zero per gli esercizi 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019», mentre «per gli esercizi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 il compenso annuale lordo omnicomprensivo e fisso è stato pari a euro 600.000 per il Presidente del Consiglio di Gestione, euro 12.000 per il Consigliere di Gestione, euro 15.000 per il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed euro 12.000 per ciascuno dei cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza».

Il Consiglio di Gestione della Lazio è formato da Claudio Lotito e Marco Moschini, dirigente biancoceleste: il patron nel 2022/23 ha quindi potuto beneficiare di un compenso pari a 600mila euro lordi, mentre per il suo ruolo nel Consiglio Moschini ha avuto compensi per 12mila euro lordi.

Lotito stipendio Lazio – Il compenso da SS Lazio Marketing

Tuttavia, nei conti del bilancio 2022/23 della Lazio emerge anche un secondo compenso per il patron Lotito, come già successo per la stagione precedente. Si tratta di un emolumento pari a 500mila euro come Presidente del Consiglio di Gestione di SS Lazio Marketing SpA, una controllata del club biancoceleste che si occupa appunto degli aspetti commerciali del club. Complessivamente, così, il compenso di Lotito nel 2022/23 dalla Lazio è stato pari a 1,1 milioni di euro lordi.