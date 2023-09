Lazio, gli stipendi 2023/24: Immobile e Luis Alberto i più pagati

Lazio stipendi 2023 2024 – La Lazio ha chiuso la sessione estiva del calciomercato 2023/24 e si presenta definitivamente per la nuova stagione dopo aver concluso l’acquisto di quattro giocatori a titolo definitivo (Castellanos, Guendouzi, Isaksen e Kamada) più tre operazioni in prestito (Rovella, Sepe e Pellegrini).

Contestualmente la società biancoceleste finora ha realizzato tre cessioni (legate a Milinkovic Savic, Acerbi ed Escalante), la conclusione dei contratti con Radu, Durmisi, Romero e Jony e le cessioni in prestito di Cancellieri, Maximiano, Akpa Akpro, Adamonis e Marcos Antonio.

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato sul monte ingaggi 2023/24 della Lazio?

Lazio stipendi 2023 2024, i dettagli

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Maurizio Sarri in questa stagione Calcio e Finanza ha utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato da La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo – sulla base delle indiscrezioni di stampa – e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati.

Per il calcolo dello stipendio lordo, sono stati considerati gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo). Per i nuovi calciatori arrivati oltre il 2 luglio, gli sgravi sono applicati solamente per il 2024 (e dunque per metà stagione).

Lazio stipendi 2023 2024, le cifre

Se nel 2022/23 il club biancoceleste doveva sostenere una spesa pari a 40,5 milioni di euro per gli ingaggi netti, che al lordo arrivavano a pesare per quasi 70 milioni, ora la società di proprietà di Claudio lotito dovrà riconoscere 47 milioni netti, circa 81,1 milioni di euro per gli ingaggi a livello lordo: un aumento dei costi su base annua di 11 milioni circa.

Lazio stipendi 2023 2024, i giocatori più pagati