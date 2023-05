Chi è Andy Mitchell, nuovo uomo forte della Lega Serie A negli USA

Chi è Andy Mitchell, il nuovo Managing Director dell’ufficio della Lega Serie A a New York? La Lega ha infatti deciso di rafforzare la propria sede negli Stati Uniti con la nomina del nuovo manager: una decisione che ha l’obiettivo di ampliare il prodotto “calcio”, aumentare il networking e le partnership ed essere vicini alle esigenze degli stakeholder a livello globale.

La scelta per il ruolo è ricaduta su Andy Mitchell, manager con 30 anni di esperienza in aziende di assoluta eccellenza nel mondo dei media, del digital marketing, delle telecomunicazioni e dei social media. Dopo la laurea in comunicazione presso l’Università della Georgia, nel 1994 Mitchell è entrato alla CNN guidando la strategia per il lancio di CNN.com, il primo sito di informazioni e notizie sul Web al mondo, nel 1995. È stato anche responsabile delle attività di pubbliche relazioni per la programmazione sportiva, compreso il lancio di la rete CNN/Sports Illustrated, una joint venture tra la rete di notizie via cavo e la rivista. Nel 1999, Mitchell è diventato direttore del marketing per CNN/Sports Illustrated Interactive, diventando poi vicepresidente della sezione “Digital Marketing and Partnerships” nel 2002 e fino al 2009.

Nel 2010 Mitchell ha lasciato la CNN dopo quasi 15 anni, assumendo la carica di vicepresidente del Business Development per The Daily Beast. È stato responsabile dei settori marketing e comunicazioni strategiche, telefonica cellulare, SEO, strategia dei social media, partnership per la distribuzione di contenuti.

Nell’ottobre 2010 è poi entrato in Facebook inizialmente come Strategic Media and Platform Partnerships e diventando poi direttore News e Global Media Partnership, occupandosi di supervisionare le news e il lavoro editoriale di tipo verticale su scala mondiale e della gestione dei team impegnati nelle partnership in Europa, nei paesi del sud-est asiatico e in America Latina. In particolare, Mitchell ha coordinato varie collaborazioni televisive: con la NBC per i Giochi olimpici di Londra, producendo un’ampia integrazione dei dati di Facebook durante la copertura massima dell’emittente; con la CNN per la realizzazione di una piattaforma trasversale mondiale per le elezioni degli Stati Uniti; e con la NBC News per un dibattito con i candidati repubblicani in New Hampshire.

In seguito, dal 2018 ha ricoperto la carica di Head of Global Media Accounts, guidando l’impegno strategico di Meta (il nuovo nome di Facebook) con le principali società di media del mondo nel settore dell’editoria, sport e intrattenimento. Dopo oltre 11 anni, nel 2022 ha lasciato la carica a Meta, assumendo il ruolo di vicepresidente dell’area Partner Success and Sports Marketing di Clear, società tecnologica americana che gestisce un sistema di verifica biometrica dei documenti di viaggio in alcuni dei principali aeroporti e stadi.

Nei giorni scorsi, così, Mitchell è stato ufficialmente nominato Managing Director dell’ufficio della Lega Serie A a New York: «Ho il compito di far crescere tutti gli aspetti del business lavorando a stretto contatto con il nostro partner di trasmissione e sviluppando nuove iniziative in collaborazione con partner commerciali. Il calcio è una mia ossessione, quindi lavorare con un’organizzazione di alto livello come la Serie A e unire la mia passione per lo sport con la mia esperienza con i media e gli affari è un’opportunità di cui non potrei essere più entusiasta», ha scritto il manager su Linkedin.