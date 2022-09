Napoli ricavi Champions League – Nella serata di ieri ha preso il via la Champions League 2022/23. Dopo le gare di Juventus e Milan, oggi toccherà ad Inter e Napoli. Gli azzurri debutteranno questa sera al Maradona dove arriverà il Liverpool per la sfida valida per la prima giornata del proprio girone, che comprende anche Ajax e Rangers.

Anche per questa edizione della competizione, sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi per il club rossonero. Questi si basano fondamentalmente sul bonus per la partecipazione – uguale per tutti –, sul ranking storico/decennale e sulla prima parte del market pool, definita in base alla posizione in classifica conquistata da ogni squadra nel campionato che si è appena concluso.

A queste cifre si aggiungeranno poi la seconda parte del market pool – per la quale abbiamo stimato la cifra minima – e i bonus per i risultati nella fase a gironi e quelli derivanti dagli eventuali passaggi dei turni a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale). In particolare, per la seconda parte di market pool è stato ipotizzato lo scenario peggiore per il Napoli (lo stesso sarebbe per gli altri club italiani), che ci restituisse la quota minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane finaliste e una eliminata in semifinale.

Napoli ricavi Champions League – Le cifre

Dunque, è noto che per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), mentre sul fronte ranking storico il Napoli incasserà quasi 18,2 milioni di euro, più di Inter e Milan.

NAPOLI Bonus partecipazione 15,64 Ranking storico 15,93 Market pool 1 4 Market pool 2 2,73 Bonus risultati x TOTALE 40,57

Cifre in milioni di euro

Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima per ogni club è pari a 2,73 milioni di euro.

Napoli ricavi Champions League – Il minimo garantito

Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite, il Napoli incasserà poco meno di 41 milioni di euro. La cifra sarà sicuramente arricchita dai bonus risultati durante la fase a gironi, e verosimilmente anche la seconda parte di market pool sarà superiore.

