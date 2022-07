Junior Messias stipendio Milan – «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L’attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024. Junior, dopo 32 presenze e 6 gol nella stagione scorsa e il titolo di Campione d’Italia, continuerà ad indossare la maglia rossonera».

Così il club rossonero ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista offensivo brasiliano, che dopo una stagione in prestito ha siglato un accordo biennale con il club. Lo scorso anno Messias ha contribuito alla conquista dello Scudetto mettendo a segno sei reti tra campionato e Champions League.

Junior Messias stipendio Milan – Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il Milan avrebbe ottenuto uno sconto dal club calabrese, riscattando Junior Messias sulla base di 4,5 milioni di euro (contro i 5,4 milioni inizialmente previsti). Non sono note le cifre dello stipendio, ma ricordiamo che per la scorsa stagione il giocatore ha guadagnato 1 milione di euro netti.

Come impatterà questa operazione sui conti dei rossoneri? La quota ammortamento per il 2022/23 sarà pari a 2,25 milioni di euro. A questi andrà sommato lo stipendio di Messias, che nell’ipotesi in cui restasse di 1 milione netto, sarebbe pari a 1,85 milioni di euro lordi. Se le cifre fossero confermate il costo per la prossima stagione sarebbe pari a 4,1 milioni di euro.