Sono tantissime le iniziative che lo sport, e in questo caso il mondo del calcio, sta riservando alla sensibilizzazione nel fermare la guerra in atto in questo momento tra la Russia e l’Ucraina.

Prima della sfida di campionato tra Lazio e Venezia, terminata 1-0 a favore dei padroni di casa, i calciatori biancocelesti sono scesi in campo, durante il riscaldamento, con una maglia bianca che recitava la scritta Stop The War in Ukraine in giallo e blu (i colori dell’Ucraina) e una colomba, il simbolo universale di Pace.

Un piccolo ma significativo tributo, tra le tante iniziative che il mondo del calcio ha dedicato a questo tema. L’account twitter ufficiale dello Shakhtar Donetsk, tra le squadre più forti dell’Ucraina e la squadra che simboleggia proprio la regione del contendere, ha voluto ringraziare pubblicamente la società del presidente Claudio Lotito per il gesto portato sul campo.

Un’iniziativa della società biancoceleste che si unisce a quelle già viste nelle passate settimane. Ad esempio, il commovente messaggio di Andryi Shevchenko, ex calciatore ucraino del Milan, prima del derby di Coppa Italia tra i rossoneri e l’Inter. Oppure, l’esultanza di Ruslan Malinovskyi, dopo un gol in Europa League con l’Olympiakos, con la richiesta di far finire la guerra.

🇺🇦 Grazie, @OfficialSSLazio! 🇮🇹 Дякуємо! 💙💛#FootballStandsTogether#Україна #Ukraine#StandWithUkraine pic.twitter.com/3JkftdRMiL

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 15, 2022