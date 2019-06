Agnelli futuro coppe europee – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto una lettera indirizzata ai membri dell’Eca, in vista del meeting che si terrà a Malta tra il 6 e il 7 giugno prossimi. Un incontro che sarà molto importante per quanto riguarda le discussioni sul futuro delle coppe europee.

«Cari membri dell’Eca – si legge all’inizio della lettera, il cui contenuto è stato divulgato da “Adnkronos” –, la prossima settimana ci vedremo a Malta per quella che sarà una importante due giorni per l’Eca. Dopo aver parlato a molti di voi nelle ultime settimane, sono consapevole di quanto sia vitale per noi vederci in questo momento e condividere opinioni sul futuro del calcio europeo per club».

Agnelli, in particolare, ha voluto sottolineare «il ruolo cruciale dell’Eca. La Uefa sta consultando le parti interessate di tutto il settore calcistico sul futuro delle sue competizioni per club dopo il 2024. Il 19 marzo, nella sede della Uefa a Nyon, è stato invitato l’Eca Executive Board e collettivamente abbiamo condiviso opinioni su come potrebbero evolversi le competizioni Uefa per club. Ho accolto con favore il fatto che l’Eca sia stata la prima ad essere invitata a discutere di questi argomenti. Per me è stato un chiaro riconoscimento che i club che partecipano alle competizioni Uefa, rappresentate dall’Eca, siano giustamente al centro delle discussioni che modelleranno il nostro futuro».

«Poi – prosegue la lettera – abbiamo preso la decisione di convocare una speciale Assemblea Generale, al di fuori del consueto calendario degli eventi dell’Eca, come primo passo importante per portare tutta l’Eca insieme a condividere opinioni e idee su questa questione cruciale. Siamo all’inizio di un processo per verificare se e come la riforma delle competizioni Uefa per club (UCC) potrebbero essere in grado di affrontare alcuni dei bisogni e degli squilibri che vediamo emergere in tutta Europa nell’ecosistema calcistico, a beneficio di tutti i membri dell’Eca».

Agnelli ha inoltre aggiunto che «la Uefa sarà presente con noi a Malta per portare le sue prospettive su come il calcio europeo e il suo ecosistema si stia sviluppando e su alcune delle sfide e idee iniziali per l’UCC dopo il 2024». Per questo motivo, quella d di Malta del 6-7 giugno «è una data importante nella fase preliminare di un processo che continuerà nelle settimane e nei mesi a venire e con cui dobbiamo avvicinarci con apertura, equilibrio e trasparenza».

«Cari amici – ha concluso poi Agnelli –, cerchiamo di riunirci la prossima settimana nello spirito di unità e unione per iniziare il nostro lavoro per definire una posizione dell’Eca nel futuro dell’Ucc. È con questa mentalità che abbiamo avuto un tale successo nel posizionare l’Eca negli ultimi dieci anni come il “cuore del calcio”. Con la stessa mentalità, sono convinto che raggiungeremo i giusti risultati per aiutare a portare il gioco al prossimo livello in maniera equa, equilibrata e, cosa più importante, consentire alle future generazioni di tifosi di continuare a goderci il nostro meraviglioso gioco».