Quanto guadagnano procuratori Serie A 2018 – Sale la spesa per i procuratori da parte dei club di Serie A. La FIGC ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2018 in Serie A, squadra per squadra.

Complessivamente, dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) 171 milioni di euro, con una media di circa 8,55 milioni di euro per ciascuna squadra. Una cifra in netto aumento rispetto al 2017, quando i club avevano speso 138 milioni di euro: nel 2018 il dato ha fatto segnare un aumento di circa il 24%.

La media per squadra viene influenzata dalle spese delle big: basti pensare che Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma speso da sole circa 103 dei 171 milioni complessivi. Dopo il calo del 2017, in cui si era passati dagli 193 milioni a 138 milioni, la cifra è tornata a salire, piazzandosi quasi 130 milioni di euro al di sotto di quanto speso dalla Premier League (260 milioni di sterline, pari a circa 300 milioni di euro).

Nel dettaglio, ecco quanto ciascuna squadra ha corrisposto ai procuratori sportivi sotto forma di compensi:

A spendere più di tutte è stata l’Inter: i nerazzurri sono passati dai 3,1 milioni del 2017 a 24,9 milioni nel 2018, circa 600mila euro in più della Juventus. Sul podio troviamo anche la Roma, con 22,9 milioni di euro in linea con la passata stagione, mentre al quarto posto c’è il Milan con 16,7 milioni (21 milioni nel 2017), davanti al Napoli con 14,2 milioni (5,2 milioni nel 2017). In generale, sono state soltanto queste cinque le squadre che hanno speso oltre 10 milioni di euro.

Inoltre, la Figc ha reso noto che i calciatori professionisti tesserati in favore di Clubs appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A a titolo di servizi resi da Procuratori Sportivi, hanno versato ulteriori 9,2 milioni di euro ai procuratori (10,5 milioni nella passata stagione).

SEGUI LE PARTITE DELLA SERIE A SU DAZN: CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE