Sono state presentate oggi presso la Galleria Crédit Agricole di Milano le nuove carte Mastercard di Crédit Agricole dedicate a tutti i tifosi dell’Inter.

All’evento hanno preso parte il Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini, il Vice President di FC Internazionale Milano Javier Zanetti, il Country Manager Italy di Mastercard Michele Centemero, Radja Nainggolan e Antonio Candreva.

A pochi mesi dall’annuncio della partnership, il Gruppo lancia CartaConto, EasyPlus e Carta Classic griffate Inter con cui pagare in tutta sicurezza ovunque, anche on line e modalità contactless, ad esempio per gli acquisti su Inter Store o allo stadio, e che permetteranno ai tifosi che le sceglieranno di partecipare ad iniziative dedicate.

CartaConto è la carta prepagata con IBAN che permette di fare le principali operazioni bancarie – come inviare e ricevere bonifici o accreditare lo stipendio – senza aprire un conto corrente. Ed è da sottolineare come il suo layout sia il risultato di un concorso di co-creation sui canali social di Crédit Agricole e Inter, ulteriore testimonianza di come per il Gruppo bancario i clienti siano

EasyPlus e Carta Classic sono rispettivamente la carta di debito innovativa con cui si può personalizzare il PIN e aggiungere servizi in base alle proprie esigenze e la carta di credito che permette anche di pagare “smart” con i wallet digitali.

Internazionalità, radici forti, attenzione ai giovani e alla loro crescita, affidabilità, solidità, sostenibilità, propulsione innovativa unita a un grande rispetto per la tradizione e i propri tifosi sono i valori che legano il Gruppo all’Inter, insieme alla consapevolezza che i grandi obiettivi, nello sport come nella finanza, si raggiungono solo valorizzando il talento e il lavoro di squadra.