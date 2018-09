Clausola rescissoria Koulibaly – A inizio settembre il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rinnovato il proprio contratto con il club partenopeo. Il giocatore senegalese ha firmato fino al termine della stagione 2022/2023, un accordo che lo porterà a guadagnare 3,5 milioni di euro all’anno. Classe ’91, Koulibaly milita tra le fila del Napoli ormai da quattro anni, quando nel 2014 arrivò dal Genk per la cifra di 8 milioni di euro. Il giocatore è considerato tra i migliori in Italia e in Europa nel suo ruolo, motivo per cui il club partenopeo ha voluto inserire anche una clausola rescissoria particolarmente alta nel contratto.

Clausola rescissoria Koulibaly: 200 milioni di euro e sarà valida dal 2020

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, la clausola inserita nell’accordo che lega Koulibaly al Napoli sarebbe parecchio superiore a quella da 100 milioni di euro inizialmente ipotizzata. La cifra ammonterebbe infatti al doppio, ovvero 200 milioni di euro, ma la clausola sarebbe esercitabile solamente a partire dal 2020.