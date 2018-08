Il Milan studia la strategia per ripresentarsi davanti all’Uefa nel discorso Fair Play Finanziario. La società rossonera è in attesa di conoscere la data dell’incontro con la federcalcio europea, ma intanto sta valutando come muoversi, dopo la riammissione alle coppe da parte del Tas di Losanna.

L’obiettivo resta il Voluntary Agreement. “Con la Uefa c’è stato un periodo di black-out che credo finirà la prossima settimana, e ne sapremo di più sull’iter. Se si potesse concludere la vicenda con il voluntary saremmo contenti, ma faccio fatica a dire altro che non siano i miei auspici. Non ne sappiamo niente ma non perché io sia reticente”, aveva commentato il presidente rossonero Scaroni nelle scorse settimane.

Il club rossonero ha così messo a punto le strategie per puntare al voluntary agreement, opzione nuovamente percorribile grazie al cambio di proprietà: ci si attende, però, anche una sanzione economica.

Il tema Uefa sarà all’ordine del giorno oggi, quando oltre ad una riunione strategica dovrebbe andare in scena anche una riunione del Consiglio d’Amministrazione.

Sul tavolo non solo il FPF, ma anche il tema amministratore delegato. Resta viva la pista che porta al doppio ad, con i nomi di Ivan Gazidis e Umberto Gandini sempre tra i papabili. L’attuale ceo dell’Arsenal, tuttavia, non ha ancora dato una risposta al club rossonero, frenando tutta la situazione: si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, domani Kakà sarebbe in arrivo a Milano, per un iniziare a ri-entrare nel mondo Milan. Per alcune settimane frequenterà la sede rossonera, per poi prendere una decisione sul proprio futuro. “Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan”, aveva commentato qualche giorno fa.