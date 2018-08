Ora è ufficiale: Erick Thohir lascia i DC United. L’attuale presidente dell’Inter ha infatti ceduto le sue quote al socio Jason Levien, la cui società ora possiede il controllo del club della MLS.

“D.C. United ha annunciato oggi che un’entità controllata da Jason Levien ha completato l’acquisizione delle azioni di Erick Thohir nell’organizzazione”, si legge in un comunicato.

Si conclude quindi l’avventura di Thohir nel calcio statunitense: l’imprenditore infatti era stato annunciato come azionista di maggioranza del DC United il 10 luglio 2012. Al vertice del club rimarrà Levien, che manterrà il ruolo di co-presidente e CEO e sarà affiancato dal co-presidente Stephen Kaplan, oltre a nuovi investitori: tra questi soggetti che hanno investito anche nello Swansea, l’altro club di proprietà di Levien. I nuovi membri del board saranno Al Tylis, Ed Shapiro, Robert Hernreich, Romie Chaudhari e Daniel Gilbert.

“È stato un onore far parte del DC United in un momento così critico per il club, aver sostenuto gli sforzi per costruire l’Audi Field e avere un partner così stretto come Jason”, ha detto Thohir. “Sono fiducioso per il futuro vista l’organizzazione nelle mani di Jason Levien e dei suoi nuovi soci. Non vedo l’ora di supportare il DC United mentre migliorerà negli anni a venire”.

“Voglio ringraziare Erick Thohir e la sua famiglia per questo anni di meravigliosa collaborazione – le parole di Levien -.L’incrollabile supporto di Erick ci ha portato a realizzare ciò che molti pensavano fosse impossibile: la costruzione di una nuova casa per il calcio a Washington, Audi Field. Sarò per sempre grato per la sua amicizia e impegno per questo progetto- Sono fiducioso che questo nuovo gruppo proprietario porterà un valore aggiunto alla nostra famiglia del DC United e alla sua crescente fanbase”.