Roma plusvalenza Alisson – Il diretto interessato, impegnato con la nazionale verdeoro ai mondiali di Russia 2018, ha fatto sapere che la decisione sul suo futuro sarà presa al termine della Coppa del Mondo. Ma le voci su un possibile passaggio di Alisson dalla Roma al Real Madrid si fanno sempre più insistenti.

Il club madrileno avrebbe già trovato l’accordo col portiere della nazionale brasiliana, mettendo sul piatto 5 milioni netti a stagione, a fronte dell’ingaggio di 1,5 milioni netti percepito da Alisson alla Roma.

Quello che ancora manca sembra essere l’accordo tra i due club. Nei giorni scorsi il Real Madrid avrebbe offerto alla Roma circa 60 milioni di euro per il cartellino dell’estremo difensore.

Offerta che, in prima battuta, non sarebbe stata accettata da Pallotta e Monchi, che punterebbero ad incassare di più. Si parla di circa 80 milioni: una cifra considerata eccessiva anche da un club con la potenza di fuoco del Real.

Questo avrebbe portato, almeno apparentemente, a un raffreddamento della pista, con il Real che avrebbe fatto un sondaggio per il portiere del Chelsea e della nazionale belga, Thibaut Courtois.

In scadenza di contratto il prossimo anno, Courtois potrebbe essere un obiettivo più facile da raggiungere per i madridisti, col Chelsea pronto a chiudere per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Secondo quanto riferito oggi da Cadena Ser.

In realtà il vero obiettivo del Real continuerebbe ad essere Alisson e i blancos sarebbero disposti a mettere sul tavolo qualche milione in più rispetto ai 60 già offerti, ma senza arrivare agli 80 chiesti dalla Roma. La sensazione è che si possa chiudere attorno ai 65 milioni.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi su queste cifre, la dirigenza giallorossa, pur privandosi di un pedina importante tra i pali, riuscirebbero a realizzare la plusvalenza di più alta di sempre nella storia del club, sistemando il prossimo bilancio e patrimonializzando in modo importante la società.

Roma plusvalenza Alisson, il valore di carico del calciatore a bilancio

Di seguito sono riportati i principali dati di bilancio relativi alla contabilizzazione di Alisson nei bilanci della Roma. Il dato al 30/06/2018 è una stima di Calcio e Finanza sulla base dei dati degli esercizi precedenti.

Acquistato: 01/07/2016

Durata contratto: 5 anni

Costo storico: 8.300.000

Dati al 01/07/2016:

– Costo storico: 8.300.000

– F.do Amm.to: 0

– Valore carico residuo: 8.300.000

Dati al 30/06/2017: – Costo storico: 8.300.000 – Q.ta amm.to annuale: 1.660.000 – F.do Amm.to: 1.660.000 – Valore carico residuo: 6.640.000

Dati al 30/06/2018: – Costo storico: 8.300.000 – Q.ta amm.to annuale: 1.660.000 – F.do Amm.to: 3.320.000 – Valore carico residuo: 4.980.000

Roma plusvalenza Alisson, sarebbe la più alta di sempre per i giallorossi