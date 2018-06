Kakà a lezione di personal branding – Ricardo Kakà è tornato sui libri, tra i banchi della prestigiosa università di Harvard. Il brasiliano, ex giocatore del Milan ha infatti partecipato, al corso “The Business of Entertainment, Media, and Sports” presso il noto campus statunitense. Lo scopo è imparare come monetizzare lo status di VIP, come creare un business attorno a una carriera calcistica, cestistica o cinematografica che, prima o poi, volgerà al tramonto. Assieme a Kakà, sono numerose le altre stelle dello sport che hanno preso parte al corso. Tra queste anche Linsday Vonn, Van der Sar, Dani Alves e Sahin.

Kakà a lezione di personal branding, diverse celebrità ad Harvard

Il corso è molto breve (dura circa una settimana) e altrettanto costoso (10 mila dollari). Gli scettici sostengono, che con questi cicli di lezioni estive le università più blasonate trovano il modo di fare altri soldi quando aule e dormitori sono deserti perché gli studenti sono in vacanza. E le celebrity, è noto, servono ad attirare l’attenzione. Ma, loro, i VIP, prendono la cosa molto sul serio e non si nascondono nel timore di apparire come stelle al tramonto.