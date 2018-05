“Welcome” è la prima serie digital firmata Inter Media House, visibile esclusivamente sul rinnovato canale YouTube ufficiale del Club nerazzurro. Sin dal momento del rinnovamento il riscontro ottenuto è stato più che positivo: nel corso di questa stagione sono state infatti totalizzate più di 10 milioni di views con un registrare un tasso di crescita del 17% nel numero di iscritti.

La seire a puntate consentirà di scoprire meglio la città di Milano e le eccellenze d’Italia, attraverso gli occhi di un “football lover” inglese. Nel primo episodio, Patrick Kendrick conduce lo spettatore nel labirinto meneghino del gusto. Ce n’è davvero per tutti i gusti: tra cibo di strada, negozi storici e contaminazioni etniche. Special Guest della prima puntata, lo chef Davide Oldani, uno dei grandi testimonial di Milano e della cucina italiana nel mondo, insignito di 1 stella Michelin, 3 forchette Gambero Rosso e l’Ambrogino d’Oro.

Oldani, conosciuto per essere l’inventore della cucina pop (basata sull’idea di abbinare il buono con l’accessibile), rappresenta una delle eccellenze milanesi che ha saputo affermarsi in Italia e nel mondo. Lo chef, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori nerazzurri, ne ha approfittato per raccontare un particolare binomio, quello tra Cucina e Calcio, Football and Food, insieme. Le eccellenze di Milano non si escludono, bensì si sommano, perché, come dice Oldani: “Milano è diversa dalle altre grandi città del mondo. Riesce a dare quella qualità, quella tranquillità e quell’eleganza che altre grandi città non hanno”.

Oltre al tema del food, nelle prossime puntate “Welcome” racconterà anche di moda, architettura e design, cinema, arte e tanto altro. Tra Italia, Milano, Inter ed eccellenza.