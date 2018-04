Titoli calcistici in crescita a Piazza Affari. A poco meno di due ore dalla chiusura delle transazioni, Juventus, Lazio e Roma sono infatti in positivo, spinti dai risultati dell’ultimo weekend.

Se da un lato infatti i bianconeri si sono quasi assicurati lo scudetto, dall’altra le due squadre romane hanno messo un piede in Champions League con le vittorie contro Chievo e Torino, chiudendo il 34° turno a +4 sull’Inter, quinta. Una qualificazione che permetterebbe alle due squadre della Capitale di avere un importante apporto in termini di ricavi nel prossimo esercizio.

Nonostante una giornata di stallo a Piazza Affari, complice anche la situazione politica per la formazione del nuovo governo alla luce delle recenti posizioni dei partiti, il titolo della Juventus è attualmente in crescita del 4,37% a 0,63 euro, dopo aver toccato in mattinata anche quota 0,65 euro.

Per la Lazio la crescita è del 3,27%, a 1,52 euro. Un dato che certifica ulteriormente la crescita del titolo della società biancoceleste, che nell’ultimo mese è cresciuto del +3,45% (+99,20% nell’ultimo anno).

Infine, il titolo della Roma è invece salito del 2,46% a 0,58 euro, anche in questo caso in leggero calo rispetto all’avvio delle transazioni, quando aveva raggiunto 0,60 euro. Nell’ultimo mese, il valore del titolo giallorosso è invece salito del 16,80%.