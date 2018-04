La storia di Nike Football è una storia di scarpe da calcio e campi da gioco, giocatori e leggende, finali e goal che cambiano la vita. La storia di una rivoluzione del gioco attraverso l’innovazione, dallo stadio alla strada. La maglia da calcio gioca un ruolo importante in questa storia: è il simbolo più iconico della passione che ogni tifoso prova per il calcio, per la sua squadra, per i suoi colori. Negli ultimi quarant’anni, la maglia è diventata molto più della semplice divisa di un atleta. Unisce le persone che hanno la stessa ossessione per il calcio, diventando il segno di appartenenza ad un gruppo. Ma è anche diventata una tela universale di autoespressione, una rappresentazione di ciò che siamo, di ciò che ci piace, indipendentemente da dove veniamo o quale squadra sosteniamo.

Per celebrare il calcio, Nike ha organizzato un programma di attività dal 18 al 22 aprile presso Spazio Maiocchi, il nuovo polo culturale milanese e nel campo da calcio all’aperto di Via Veglia, che include una mostra, workshop di personalizzazione della maglia e masterclass di calcio.

Brothers of the world – Spazio Maiocchi

Per tutta la settimana, lo Spazio Maiocchi (Via Achille Maiocchi, 7 20129 Milano) ospiterà una mostra sui 40 anni di innovazioni della maglia Nike Football – una celebrazione del prodotto universalmente più amato del calcio: la divisa. Tra quelle esposte, saranno presenti anche le più iconiche divise di diverse stagioni di AS Roma, Paris Saint Germain, FC Internazionale, Brasile. Dal 19 al 21 aprile, alle 11:00 e alle 15:00, si svolgeranno i workshop di personalizzazione delle maglie con alcuni designer collaboratori di Nike provenienti da tutto il mondo come Matthew Williams e Heron Preston o partner locali come Slam Jam. L’ingresso alla mostra sarà aperto al pubblico dal 18 al 22 aprile.

Il 19 aprile, un talk che avrà come oggetto le migliori maglie da calcio degli ultimi 40 anni, “Jerseys of the World”, avrà come protagonisti Tim Small, Stefano Carloni e la leggenda del calcio Marco Materazzi. È possibile iscriversi ai workshop di personalizzazione delle maglie su nike.com.

Brothers of the world – Via Veglia Football pitch

“Brothers of the World” è il principio sul quale è stata fondata la squadra FC Internazionale nel 1908, per portare il calcio di livello mondiale nella comunità multiculturale di Milano. Ispirandosi allo stesso principio, Nike ha ripristinato il campo da calcio di Via Veglia a Milano per restituirlo alla città e alla comunità che condividono la sua stessa passione per il calcio. Durante la settimana, sul campo si terrà un programma di masterclass di calcio guidate da staff e atleti di FC Internazionale.

Brothers of the world – Exclusive Jersey Collection

Per celebrare la cultura del calcio a Milano, Nike ha collaborato con tre personalità locali del mondo dello sport, della musica e della street culture per creare maglie da calcio esclusive che saranno disponibili all’acquisto: il capitano di FC Internazionale Mauro Icardi, il cantante trap milanese Sfera Ebbasta e il partner Slam Jam.

Ogni modello di maglia si ispira ad una storia ed è impreziosito dallo stemma, dai colori e dagli elementi di design che la rispecchiano. La maglia da calcio Nike Football di Icardi è un tributo alla carriera e alle passioni di Maurito. Quella di Sfera Ebbasta rappresenta fedelmente l’energia del re della musica trap italiana: uno stemma personalizzato a forma di serpente e la sua spirale ipnotica, ispirati a una delle sue famose hit. La maglia di Slam Jam con la stampa “Fast Youth” – come tributo allo spirito della community di Slam Jam. La grafica combina il simbolo del pensiero anarchico con la lettera greca Omega per creare un logo che rappresenti gli ideali del team di Slam Jam. Tutte le maglie saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 19 aprile presso NikeLab ST18, Slam Jam, One Block Down e Jersey Shop, la nuova piattaforma mobile-first di Nike per celebrare il calcio. Parte del ricavato delle vendite delle maglie sarà donato per finanziare un vecchio campo storico di Milano, in collaborazione con No League Social Games. No League Social Games è una organizzazione no-profit di Milano che offre programmi di sport per i giovani di tutti i quartieri della città.