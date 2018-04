Milan scuola calcio Riad. Dopo il successo dell’inaugurazione della Scuola Calcio Milan a Dammam, che a pochi mesi dalla sua apertura ha già coinvolto più di 100 bambini, il Club rossonero ha ampliato la propria rete in Arabia Saudita con una nuova Accademia nella capitale Riad.

La collaborazione tra il club di via Aldo Rossi e AlKhaleej Training and Education Company, società saudita che dal 1993 con l’apertura delle Rowad Al Khaleej International Schools, è divenuta leader nel campo educativo offrendo ai propri studenti un ambiente sano e sicuro in cui crescere e realizzare i propri sogni attraverso percorsi formativi d’eccellenza.

Il bambino è al centro del progetto formativo. Il Milan rappresenta quindi il partner ideale in questo percorso di crescita. L’accordo quinquennale stipulato nel 2017 rappresenta quindi una consegna naturale con l’obiettivo di istituire un network di scuole calcio rossonere sul territorio. La rete diventa fondamentale nel trasmettere i valori dello sport e le metodologie d’allenamento del Milan. I bambini e i ragazzi dai 5 ai 18 anni potranno così intraprendere un percorso sportivo-calcistico di alto livello.

L’intesa per questa nuova apertura è stata trovata in occasione di una visita di una delegazione rossonera in Arabia dove Silvio Broli e Alessandro Gianni, responsabili dello sviluppo internazionale della Milan Academy, hanno incontrato Khalid Al Suhaim, Senior Vice President – Education del gruppo Alkhaleej.

Le attività della Milan Academy – Scuola Calcio Riad all’interno della splendida cornice della Rowad Al-Khaleej International School, saranno seguite e coordinate da Fabio Vannoni, Official AC Milan Academy Coach. Lo staff tecnico locale di aiutare i ragazzi a crescere sul piano sportivo e umano seguendo il Metodo Integrato tipico della società rossonera.

La nuova stagione della Scuola Calcio sarà ufficialmente inaugurata nel mese di settembre, ma i giovani interessati possano già iscriversi sin da ora.