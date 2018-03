Come diventare azionisti del Milan – Fino ad oggi per un tifoso del Milan interessato a diventare azionista della propria squadra del cuore le opzioni a disposizione erano poche, per non dire nulle.

Come noto, a differenza di Juventus, Roma e Lazio, il Milan non è una società quotata in borsa e le sue azioni non sono scambiate in alcun mercato regolamentato.

Pertanto, coloro che avessero avuto il desiderio di diventare azionisti del Milan avevano come unica possibilità quella di acquistare uno o più titoli del club da qualcuno dei piccoli azionisti (sempre che questi ultimi fossero disponibili a cedere uno o più titoli), la cui quota complessiva sul capitale sociale del club con una quota complessiva dello 0,07%.

Come diventare azionisti del Milan – L’iniziativa dell’associazione Milanisti 1899

Ora però, Milanisti 1899, l’associazione di tifosi rossoneri che oltre a detenere la quota di maggioranza relativa di El Nost Milan srl, società editrice di ​Radio Rossonera​, ha lanciato la prima iniziativa di ​azionariato diffuso sulle azioni del Milan.

Milanisti 1899 detiene infatti 28.553 azioni dell’​AC Milan Spa e rappresentandone di fatto il principale azionista di minoranza.

L’associazione si è resa disponibile a cedere a titolo gratuito quote da 10 o 100 azioni della società AC Milan Spa ai tifosi che decideranno di associarsi sottoscrivendo quote da 300 o 1.000 euro.

Come diventare azionisti del Milan, il progetto Radio Rossonera

Associarsi a Milanisti 1899 assume dunque un significato speciale: da una parte si contribuisce a tenere in vita ​Radio Rossonera​, la voce dell’associazione che in pochi mesi ha superato il milione di ascolti; dall’altra si può diventare a tutti gli effetti ​azionisti dell’AC Milan Spa contribuendo a determinare la gestione della società, garantendone l’adesione ai sui valori fondativi e il rispetto della sua storia e tradizione. Milanisti 1899 infatti, grazie al sostegno ed al coinvolgimento dei suoi associati, ​vigila costantemen te sulla gestione societaria e sportiva dell’AC Milan, ne ​analizza criticamente le politiche di sviluppo, le scelte di investimento e, più in generale, economiche, si fa promotore di concrete proposte di gestione ed è l’interlocutore principale della società e delle istituzioni sportive e non, nel nome e per conto dei suoi tifosi, veri e appassionati sportivi, sostenitori del Milan. Nasce Radio Rossonera, la prima web radio dedicata al Milan e ai suoi tifosi Come diventare azionisti del Milan, le iniziative dell’associazione