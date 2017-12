Investimenti Inter. Periodo d’oro per l’Inter di Luciano Spalletti, che in campionato non ha ancora conosciuto la parola sconfitta. Le soddisfazioni non arrivano però solamente dal lato sportivo, ma anche per quanto riguarda la restante parte della struttura Inter. Sui social il club vola. Internet è un’importante fonte di ricavi, alla quale Suning ha voluto mettere mano, e così negli ultimi tempi i nerazzurri, che hanno iniziato a lavorare in modo massiccio sulle piattaforme social solo da pochi mesi – 7 milioni di seguaci su Facebook, ma colossi come Real e Barça sono oltre 100 milioni -, sono in testa alla classifica di chi ha visto crescere di più in media i propri followers (+ 4,5 il dato dell’ultimo mese). Inter che si posizione davanti a Monaco, Tottenham e City, mentre il Psg di Neymar è sesto e la Juve settima.

Investimenti Inter, tra la “cittadella” a Baggio e il rifacimento di San Siro

Ma non ci si ferma qui. La proprietà cinese infatti sta lavorando ad una serie di investimenti immobiliari. Si parla di un’offerta da 100 milioni di euro per riqualificare l’area di Piazza d’Armi a Milano, quartiere Baggio, a un chilometro da San Siro, per trasferirci tutta la “Pinetina”, un’area dove sarà più comodo ospitare i tifosi che vengono anche dall’estero a vedere le partite e vendere servizi cosiddetti “premium”, come l’incontro con i giocatori prima delle gare o la possibilità di assistere alle partitelle a metà settimana. Si attende la gara indetta dal Comune, con cui proseguono i colloqui anche per l’eterna vicenda legata a San Siro.

L’Inter ha proposto alla giunta del sindaco Beppe Sala un progetto per ristrutturare completamente lo stadio e l’area attorno all’ex galoppatoio. L’idea sarebbe quella di ridurre la capienza a non più di 60mila spettatori e di rivedere del tutto il terzo anello. Il sindaco ha fatto sapere di essere favorevole a una trasformazione urbanistica delle aree attorno allo stadio, ma finché il Milan non prenderà una decisione, è tutto fermo. Dunque per ora niente mercato, e la notizia è che non solo non si prevedono investimenti a gennaio, ma anche in estate, se pure arrivasse la qualificazione in Champions, il club dovrà autofinanziarsi e stare attento a entrate e uscite.