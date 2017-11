Nel bilancio di sei mesi al 30 giugno 2017, il Milan ha già inserito a bilancio buona parte dei suoi acquisti estivi. Ufficializzando, di fatto, le cifre investite per i primi colpi dell’era Yonghong Li.

Come detto il bilancio fotografa la situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, quindi prima della chiusura del calciomercato estivo 2017-2018. Tuttavia Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli hanno effettuato una buona parte degli investimenti prima del 30 giugno.

Nel mese di giugno sono stati infatti chiuse le operazioni a titolo definitivo e/o temporaneo con obbligo di riscatto di Borini, Calhanoglu, Kessie, Musacchio, Ricardo Rodriguez e André Silva.

Ecco le cifre, come emerge dalla lettura del bilancio d’esercizio di Ac Milan al 30 giugno 2017:

Fabio Borini (Sunderland): 5,5 milioni, compenso agente 0;

Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen): 20,3 milioni, compenso agente 1,3;

Franck Kessie (Atalanta): 26,1 milioni, compenso agente 1,7 milioni;

Mateo Pablo Musacchio (Villareal): 17,7 milioni, compenso agente 1,6 milioni;

Ricardo Rodriguez (Wolfsburg): 14,1 milioni, compenso agente 495mila euro;

Andrè Silva (Porto): 34,6 milioni di euro, compenso agente 0.

Saranno, invece, inseriti nel corso dell’esercizio al 30 giugno 2018 gli acquisti di Biglia, Bonucci, Conti, Antonio Donnarumma e Kalinic. Operazioni che hanno comportato investimenti per complessivi 107,9 milioni di euro, si legge nel documento, in parte bilanciati da cessioni per 54,9 milioni di euro.

Il bilancio al 30 giugno 2017 sarà approvato lunedì nel corso dell’assemblea dei soci rossoneri, che andrà in scena dalle 11 presso Casa Milan: all’ordine del giorno infatti è presente solamente l’esame del progetto di bilancio di esercizio e consolidato della società, oltre a varie ed eventuali.